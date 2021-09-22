Купаловский театр ищет штрейкбрехеров
Национальный академический театр им. Я. Купалы объявил кастинг в новую труппу, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в пресс-службе учреждения культуры.
Представители театра подчеркивают, что ищут талантливых людей, которые горят желанием работать на главной драматической сцене страны. Рассматриваться будут кандидатуры в возрасте от 21 до 70 лет.
«Мы будем рады видеть Вас в нашем дружном коллективе», — говорится в объявлении.
Кастинг пройдет 7 октября в 11:00.
Напомним, что после президентских выборов Купаловский театр не промолчал и большинство труппы уволились в знак протеста. Таким образом, на главную сцену страны сегодня ищут штрейкбрехеров.
10:13 22/09/2021
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