Представители театра подчеркивают, что ищут талантливых людей, которые горят желанием работать на главной драматической сцене страны. Рассматриваться будут кандидатуры в возрасте от 21 до 70 лет.





«Мы будем рады видеть Вас в нашем дружном коллективе», — говорится в объявлении.





Кастинг пройдет 7 октября в 11:00.





Напомним, что после президентских выборов Купаловский театр не промолчал и большинство труппы уволились в знак протеста. Таким образом, на главную сцену страны сегодня ищут штрейкбрехеров.







