



Основные моменты касаются жилищных вопросов. В частности, средства семейного капитала (около 9,5 тысячи долларов – Прим.) разрешат направлять на погашение кредитов на строительство или покупку жилья. Также возможным станет приобретение средств социальной реабилитации и адаптации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность.





Кроме того, многодетным семьям предоставят возможность за счет семейного капитала покупать медицинские изделия и лекарства для сложных операций в ортопедии, а также товары для реабилитации детей-инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.





Чтобы не допустить нецелевое использование семейного капитала, в проекте указа предлагается ввести некоторые ограничения. По словам Костевич, проект в целом был одобрен главой государства, в ближайшее время его доработают и дадут президенту на подписание.





Кому положен семейный капитал?





Семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился либо был усыновлен/удочерен третий или последующий ребенок, если старшему из троих детей еще нет 18 лет. С 1 января 2021 года его размер составляет 23 737,5 белорусских рублей (9 495 долларов).





Такой капитал появился в Беларуси с 2015 года. С 2020 года сумму стали начислять в белорусских рублях, до этого она равнялась 10 тысячам долларов.





С начала программы за выплатой обратилис� 40 189 многодетных семей, общая сумма семейный капиталов в Беларуси составляет более 1 миллиарда долларов.