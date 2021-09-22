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В семейный капитал в Беларуси внесут изменения: что будет нового

Возможности досрочного использования семейного капитала в Беларуси предлагается расширить, эти нормы будут включены в проект нового указа, который обсуждался во вторник на совещании у президента, рассказала министр труда и соцзащиты республики Ирина Костевич.


Основные моменты касаются жилищных вопросов. В частности, средства семейного капитала (около 9,5 тысячи долларов – Прим.) разрешат направлять на погашение кредитов на строительство или покупку жилья. Также возможным станет приобретение средств социальной реабилитации и адаптации для семей, в которых дети либо родители имеют инвалидность.

Кроме того, многодетным семьям предоставят возможность за счет семейного капитала покупать медицинские изделия и лекарства для сложных операций в ортопедии, а также товары для реабилитации детей-инвалидов с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата.

Чтобы не допустить нецелевое использование семейного капитала, в проекте указа предлагается ввести некоторые ограничения. По словам Костевич, проект в целом был одобрен главой государства, в ближайшее время его доработают и дадут президенту на подписание.

Кому положен семейный капитал?

Семейный капитал назначается многодетным семьям, в которых родился либо был усыновлен/удочерен третий или последующий ребенок, если старшему из троих детей еще нет 18 лет. С 1 января 2021 года его размер составляет 23 737,5 белорусских рублей (9 495 долларов).

Такой капитал появился в Беларуси с 2015 года. С 2020 года сумму стали начислять в белорусских рублях, до этого она равнялась 10 тысячам долларов.

С начала программы за выплатой обратилис� 40 189 многодетных семей, общая сумма семейный капиталов в Беларуси составляет более 1 миллиарда долларов.
Sputnik.by
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