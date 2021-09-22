Фото: Globallookpress.com





Основатель Amazon Джефф Безос пообещал пожертвовать миллиард долларов для спасения планеты, сообщает Reuters.





Это обязательство — часть обещания фонда Bezos Earth Fund, который богатейший человек мира создал в 2020 году. Тогда Безос пообещал выделить 10 миллиардов долларов до 2030 года для финансирования деятельности ученых, активистов и некоммерческих организаций, которые борются с изменением климата.

Миллиардер считает, что изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». В 2021 году грант пойдет на природоохранные программы регионов бассейна реки Конго в Центральной Африке, северных Анд в Латинской Америке и Тихого океана. Какие организации получат финансирование, пока неизвестно.





Ранее в сентябре другой миллиардер, Билл Гейтс, получил сотни миллионов долларов на спасение планеты. Некоммерческая организация Breakthrough Energy, основанная миллиардером в 2016 году, получила инвестиции от семи крупных американских компаний.





Сумма привлеченных средств не раскрывается, но, по оценкам аналитиков, она может достигать миллиарда долларов. Инвесторами стали такие компании, как Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America и ArcelorMittal. Деньги будут направлены на проект «Breakthrough Energy Catalyst», который отвечает за производство новых решений для поддержки экономики с нулевыми выбросами углерода.



