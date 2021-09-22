В Северном полушарии день становится короче ночи и наступает астрономическая осень, а в Южном – астрономическая весна. Несколько интересных фактов об этом магическом дне – в материале корреспондента портала 1prof.by.

В 2021 году осеннее равноденствие в Беларуси наступит 22 сентября





Многие уверены, что осеннее равноденствие имеет четкую дату – 22 сентября. Это не так – «солнечный переход» происходит каждый раз в разное время, причем разброс составляет три дня. В 2021 году это случится 22 сентября в 22:21 (по Минску). Затем световой день будет постепенно сокращаться и к 22 декабря достигнет своего минимума. После чего начнется обратный процесс – солнце станет светить все дольше, и в 20-х числах марта день и ночь опять уравняются – на этот раз уже в День весеннего равноденствия.





Жителям нашей страны повезло. В северном полушарии астрономический осенне-зимний сезон (179 дней) ровно на неделю короче, чем в южном.

Магия двоек в нумерологии

День осеннего равноденствия в этом году будет особенным, хотя этому времени издавна приписывается особенная энергетика. Кроме того, что это «день силы», дата равноденствия состоит из семи двоек – 22 сентября 2021 в 22:21.





Число 2 в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Эту цифру наделяют особым свойством «пары»: у людей пара глаз, ушей, рук и ног. Для создания семьи нужно двое, которые станут одним целым.





День осеннего равноденствия у славян





День равноденствия в народном календаре славян имел множество названий. В частности, его называли Осенины – праздник начала осени и благодарения Земли за урожай.





Овсень в славянской мифологии – божество, отвечающее за смену времен года. Начало сентября считалось благодатным периодом для того, чтобы поблагодарить Духов и Природу за все дары людям.





В честь равноденствия древние славяне гуляли две недели – семь дней до и семь после. Они верили, что вода в это время обладает особой силой – детям придает здоровья, а девушкам дарит красоту, так что умываться старались почаще.





Ритуалы и гадания





День равноденствия почти у всех народов всегда был связан с мистикой и различными магическими ритуалами, призванными задобрить высшие силы.





Существует обряд, способный привлечь блага в вашу жизнь, – ритуал на изобилие. С его помощью наши предки выражали благодарность тем, кто помог им в этом году.





Нужно напечь пироги и раздать их людям со словами искренней признательности:





мясные пироги привлекут удачу в карьере;

капустные – деньги;

фруктовые и ягодные – счастье в семейной жизни.

Несколько пирогов раздайте неимущим, а также родственникам и соседям, даже если они вам не помогали. В новом году добро вернется к вам в тройном размере.





Запреты и традиции





Не начинайте ничего нового 22 сентября – только планируйте, подводите итоги, делайте выводы, думайте о будущих действиях.





Избегайте ссор, конфликтов, выяснения отношений. В противном случае отпугнете удачу и благополучие. Нельзя завидовать, сплетничать, осуждать людей.

Любой негатив, проявленный в День осеннего равноденствия, разрушит положительную энергетику и может привести к неприятностям.

Нельзя в этот день отказывать людям, которые напрашиваются в гости или внезапно появились на пороге. Наоборот – приготовьте угощение и соберитесь за одним столом.





Нельзя 22 сентября брать деньги в долг или одалживать их кому-либо.

Накануне избавитесь от лишнего: очистите от хлама пространство в доме, офисе, гараже; откажитесь от вредных привычек, тяжелых мыслей (страхов, зависти, ревности).

Стол в этот день с утра и до самого вечера должен быть вкусным и изобильным – тогда у семьи будет достаток и благополучие. Для привлечения удачи было принято угощать друзей и знакомых яблоками.





По традиции люди налаживали отношения с возлюбленными, так как считали, что именно в этот день велика сила любовной энергии.

В день осеннего равноденствия было принято гадать. Девушки гадали на суженого и свадьбу, женщины в браке – на любовь мужа и рождение детей.

В народе считали, что сорванная в это время рябина будет защищать дом от бессонницы и напастей, которые насылает нечистая сила. Рябиновые кисти вместе с листьями выкладывали между оконными рамами в качестве оберега от нечистой силы.





Приметы на осеннее равноденствие





Считается, какой будет погода именно в этот день, такая же продержится и всю осень.

Если сентябрь будет теплым и сухим, то так же будет и всю осень, а зима наступит очень поздно.





В этот день можно было определить приход зимы по деревьям: если на березах и рябинах уже есть желтые листы, то зима будет очень скоро.

Принято следить за урожаем рябины: если он богат, то осень будет дождливой, а зима – холодной.

По количеству ягод в гроздях рябины смотрели, ждать ли суровую зиму. Чем их больше, тем сильнее завернут морозы.

Если на рябине и березах появились желтые листья – зима начнется рано и будет холодной.





Богатый урожай желудей – к снежному Рождеству.

Теплая и сухая погода в этот день – к мягкой зиме.

Если улетают журавли и другие птицы – к суровой зиме.

Гроза в день осеннего равноденствия – к теплой осени.



