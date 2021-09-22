







В исследовании говорится, что наибольшую угрозу для мировой продовольственной промышленности представляет экологическая ситуация в Китае, США и Бразилии — перебои поставок из этих стран станут критическими для всего мира и могут вызвать общественные волнения.





Ученые подсчитали, что в долгосрочной перспективе (в 2070-2099 годах) объемы урожая кукурузы в США упадут почти вдвое из-за аномальной жары. В России и Канаде они, наоборот, могут вырасти на 13 и 17 процентов соответственно, но этого будет недостаточно, чтобы компенсировать дефицит во всем мире.





Сильнее всего из сельскохозяйственных культур от глобального потепления пострадают кофе и сахар. Объем поставок сахарного тростника упадет на 58,5 процента, урожай кофе сорта арабика станет меньше на 45,2 процента, а сорта робуста — на 23,5 процента.





От потепления выиграет только пшеница — ученые ожидают, что к концу века ее станет больше на 14 процентов. Такая тенденция может потребовать дорогостоящего развития производства в Европе и некоторых частях Южной Америки и Азии. Эксперты также предполагают, что Россия и Канада могут начать выращивать больше кукурузы, сои и риса.





Ученые опубликовали доклад в преддверии конференции ООН по изменению климата (COP26), которая начнется 31 октября в Глазго. Исследователи отметили, что их оценка перспектив сельского хозяйства основана только на повышении � �мпературы воздуха и не учитывает последствия стихийных бедствий.





Аналитики из Chatham House, наоборот, сделали акцент на природных катаклизмах. Они считают, что сильнее всего пострадают от глобального потепления пахотные земли в России и США. Ежегодно из-за засухи эти страны будут терять по 40 процентов урожая пшеницы. Вероятность того, что это будет происходить одновременно, в 2050 году достигнет 50 процентов.





Заморозки в Бразилии и вспышка короновируса во Вьетнаме уже значительно сократили поставки кофе и сахара. В начале августа стоимость необжаренных зерен достигла семилетнего максимума, а сахар рекордно подорожал впервые за четыре года. Эксперты считают, что цены продолжат расти.







