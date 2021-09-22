Весной этого года в агрогородке Ольгово избили 45-летнего местного жителя, пишет Интерфакс-Запад.





"Преступление оказалось заказным. Несколько лет назад у потерпевшего случился конфликт с жителем Витебска (тот занимал деньги, но вернул не всю сумму)", - рассказали в милиции.





Чтобы давший взаймы не предъявлял больше претензий, должник решил его напугать. С этой целью он организовал нападение.





Исполнители использовали слезоточивый газ и металлическую дубинку, для конспирации они надели балаклавы.





"Выполнив заказ, исполнители уничтожили одежду и выбросили орудия преступления (правоохранители нашли дубинку в канализационном колодце)", - отметили в МВД.

За выполненную «работу» фигуранты получили гонорар.





Задержанным от 32 до 35 лет, они проживают в Витебске, ранее участвовали в боях без правил. Один из подельников привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.





Теперь они стали фигурантами уголовного дела за особо злостное хулиганство.

