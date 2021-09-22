+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Избивали "под заказ": задержание под Витебском

Витебские оперативники установили троих исполнителей заказного нападения, сообщили в пресс-службе МВД во вторник.

Весной этого года в агрогородке Ольгово избили 45-летнего местного жителя, пишет Интерфакс-Запад.

"Преступление оказалось заказным. Несколько лет назад у потерпевшего случился конфликт с жителем Витебска (тот занимал деньги, но вернул не всю сумму)", - рассказали в милиции.

Чтобы давший взаймы не предъявлял больше претензий, должник решил его напугать. С этой целью он организовал нападение.

Исполнители использовали слезоточивый газ и металлическую дубинку, для конспирации они надели балаклавы.

"Выполнив заказ, исполнители уничтожили одежду и выбросили орудия преступления (правоохранители нашли дубинку в канализационном колодце)", - отметили в МВД.
 
За выполненную «работу» фигуранты получили гонорар.

Задержанным от 32 до 35 лет, они проживают в Витебске, ранее участвовали в боях без правил. Один из подельников привлекался к уголовной ответственности за грабеж и разбой.

Теперь они стали фигурантами уголовного дела за особо злостное хулиганство.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]