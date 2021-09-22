Городок Фаниполь, растянувшийся вдоль трассы из Минска в Брест, давно известен минчанам. Земли в этих местах десятилетиями скупали под дачи и коттеджи, потом сюда стали приезжать на работу (именно здесь находятся «Штадлер», «Белхим» и десятки других предприятий), а затем и активно покупать квартиры. Мы съездили в город-спутник и посмотрели, как изменился Фаниполь за последние годы.





«Молодежи в Фаниполе скучно. За развлечениями надо ехать в Минск, но последняя маршрутка из столицы уходит в 22.20»

Добраться до города-спутника можно на электричке, маршрутке и автомобиле. Мы выбираем самый быстрый вариант: садимся в машину в центре, буквально через 10 минут выскакиваем на трассу и, не успев полюбоваться убранными полями, уже въезжаем в Фаниполь. Дорога от МКАД до первых многоэтажек занимает минут 10−15.





Нашу прогулку по городу мы с фотографом начинаем от главной точки притяжения жителей нового квартала — магазина «Евроопт». Несмотря на рабочий полдень возле торгового центра полно людей. Семья упаковывает в багажник продукты, рядом жужжит косильщик, а возле забора бабушка продает малину. Забыв про репортаж, направляюсь к женщине, чтобы узнать, почем ягодка.





− 2 рубля стаканчик. Берите, хорошая, только сегодня собрала.





− Ничего себе. На Комаровке такая же малина по 5 рублей. Дайте, пожалуйста, один стакан.





− Нет, тара мне самой нужна. Я вам в пакетик пересыплю. А что везти далеко? Эх, ладно, берите со стаканом.





Сходу оценив прелести жизни за МКАДом и получив в подарок ценный пластиковый стаканчик, оглядываюсь по сторонам.





Прямо перед нами, напротив «Евроопта», УКС Дзержинского района строит пятиэтажный кирпичный дом для многодетных семей. Всего в нем будет 45 квартир («двушки» и «трешки»). Стоимость «квадрата» для нуждающихся из числа многодетных семей − 1403 рубля.





Вообще, согласно генплана, вся нечетная сторона улицы Зеленой в будущем будет застроена жилыми домами. Рядом с ними, фактически на въезде в город, обещают возвести многофункциональный центр с ФОКом, а также школу и детский сад. Строительство последнего, кстати, уже началось. Правда, пока что стройка детского сада в окружении пустырей, трассы и частных жилых домов выглядит немного странно. До ближайших многоэтажек отсюда — топать не меньше километра. Впрочем, когда все многоэтажные дома на Зеленой улице будут построены, водить детей из новостроек в сад будет удобно. Редкий случай, когда инфраструктура опережает строительство жилья. Также на осваиваемой территории запланирован фонтан — вероятно, к тому времени город рассчитывает справиться с частыми авариями на трубопроводе и связанными с ними отключениями водоснабжения.





Мы же углубляемся в квартал панельных девятиэтажек. Они тут — на любой вкус и цвет (особенно, если вы — знаток оттенков). Есть даже оригинальные конструкции — дома, соединенные железным «пролетом». Для непосвященных объясним — по документам это один дом, просто так вышло. На первых этажах некоторых домов работают мелкие магазинчики — сумки, аптека, зефир. Замечаем также детскую студию. Но в целом, дворы, детские площадки и парковки выглядят, на мой взгляд, скромнее минских. К тому же, все пространство между домов зачем-то разделено зелеными заборами. В итоге, нарушены пешеходные связи и выглядит все не сильно опрятно.









На одной из площадок видим женщину с детьми. Узнаем, что она переехала сюда из Могилева, к мужу. Вместе они воспитывают троих детей.





− Живем в этом доме 2 года. Не скажу, что полностью довольна. Напрягают постоянные проблемы с водой и электричеством. А если электричества нет, то это вообще тупик. Поликлиника перегружена. Вчера вот звонили в регистратуру, дети приболели, за целый день так и не дозвонились. Средний сын ходит в школу — учится в 4-м классе под буквой «К». Идти до нее 700 метров, всего в классе 27 человек. Младшая в садик еще не ходит, но на очередь мы уже встали.





Среди проблем женщина отмечает вопрос транспорта. Несмотря на то, что до Минска от Фаниполя рукой подать, без своей машины — трудновато.





− До электрички от нас идти минут 15. А в маршрутки порой не вбиться. Они идут со Станьково и Дзержинска уже полными и даже не останавливаются. Старшая дочь у меня студентка, так утром уехать на занятия — целая проблема. Кроме того, молодежи в Фаниполе скучно. Тут просто нечем заняться. За развлечениями приходится ездить в Минск, но опять же транспорт — последняя маршрутка в 22.20. Позже только на такси или забирать самим от метро «Малиновка». Для среднего ребенка кружков мало. В доме творчества есть рисование, макраме, причем бесплатно, но вот если хочется пойти на плавание, какие-то спортивные секции, то этого ничего нет. Надо ехать или в Дзержинск или в Минск. Вот такой тебе и город для жизни. После Могилева, честно говоря, для меня Фаниполь − городской поселок. Может быть, лет через 5 и появится какая-то инфраструктура, но пока минусов много.





Едем дальше и углубляемся в так называемый старый Фаниполь. Коренные «трехэтажечки» здесь соперничают с пришлыми высотками, «Доброном» − с «Копеечкой», а груминг не собирается сдаваться и уступать шиномонтажу. Кстати, звание города поселок Фаниполь получил около 20 лет назад. Сегодня тут живут около 17 тысяч человек. Есть своя школа и гимназия, несколько детских садиков. Был тут и свой парк, но его заметно выкосил прошлогодний ураган.





«В школу взяли с большим трудом, часто отключают воду и электричество»

Мы же проезжаем строящийся костел и попадаем в ЖК «Янтарь». Пару лет назад квартиры в этом жилом комплексе активно скупали в том числе и минчане. Посмотрим, как они обустроились.





Заходим во двор и радуемся увиденной картинке. На залитой солнцем площадке играют дети, рядом загорают мамы с колясками, внутри открытого подъезда что-то тщательно убирает дворник.









Пользуясь случаем, тоже заходим внутрь и поднимаемся на последний этаж. Отмечаем по дороге, что внутри подъезда все новенькое и чистенькое. Осматриваем окрестности сверху и завидуем проживающим тут семьям. До школы и детского сада — два шага. Наблюдать за тем, как ребенок занимается физкультурой или совершает предобеденную прогулку с группой можно прямо из окон.





Спускаемся вниз и встречаем нескольких женщин с детьми. Они сразу же опровергают наши радужные представления о доступности образовательных учреждений.





− Сам квартал вроде бы ничего, но школ и садиков не хватает, как и детских студий для развития.





− У вас же вроде все необходимое прямо перед домом?





− Как бы не так. Мы переехали сюда летом, и попасть в эту школу было еще тем испытанием. Нас отправляли на другой конец города, мотивируя это тем, что наши дома не относятся к школе. В итоге, нас взяли с большим трудом. Повезло, что я была в положении, и меня видимо просто пожалели.





Коснулась новоселов и проблема с водой. Говорят, что осадок остается даже после кипячения. Также есть вопросы с отключением воды и электричества. Учитывая, что в доме стоят электрические плиты, можно представить, насколько это неприятно. Как-то света не было целые сутки.





Еще одна девушка живет в городе-спутнике уже 7 лет. Приехали сюда с мужем из другого городка Минской области. Сначала снимали квартиру, потом купили свою. Работают здесь же, в Фаниполе.





− Честно говоря, кроме новых строек, других изменений за 7 лет я здесь не вижу. Основная проблема в том, что строят дома и больше ничего. Здесь нет кинотеатра, бассейна, спортивных центров. Есть баня, но она пока не работает — говорят, не могут найти банщика. Вот такой у нас Фаниполь, веселый. Правда, кружки для детей стали немного развивать в последнее время — на английский можно записать, на подготовку к школе, на тхэквондо. Мы стараемся на все ходить, чтобы занять свободное время. В бассейны же ездим в Минск или в санаторий «Веста», что в сторону Дзержинска. Вообще, единственный плюс Фаниполя — это то, что из него легко выехать: трасса всегда рядом.





Пробегающий мимо ребенок сообщает: «А мне трамплина для велика не хватает, чтобы трюки делать».





Когда мы уже собрались выходить со двора, нас подзывает пожилая женщина. Спросив откуда мы, просит написать про деликатную, но неприятную проблему. Оказывается, возле ближайшего магазина часто прорывает канализацию. В итоге, все это «богатство» течет по улице и источает крайне неприятные запахи. В день нашего приезда никаких посторонних запахов не было, но фиксируем: есть вопросы с водой, электричеством и канализацией.





Есть даже студии по 20 метров. Что строится сейчас в Фаниполе?

Рядом с ЖК «Янтарь» в данный момент закладывают еще один жилой комплекс. Здесь на улице Брестской должен вырасти ЖК под названием «Современный». Проект включает в себя пять панельных многоэтажек в районе трассы Р1. Название застройщика городу уже знакомо: именно компания «ДГ-Центр» возводила ЖК «Зеленые аллеи» на въезде в Фаниполь со стороны Минска. Сейчас застройщик начинает строить первую 10-этажную панельку по проекту Солигорского ДСК. Квартиры в комплексе, а здесь будут студии, «однушки» и «двушки», предлагают всем желающим. Самый интересный формат — мини-студии площадью около 20 «квадратов». Согласно информации на сайте компании, стоимость метра в таких квартирах начинается от 2841 рубля. «Квадрат» в двухкомнатных квартирах значительно дешевле — от 1920 рублей.





Активное строительство жилья также идет в районе улице Комсомольской — сейчас здесь в разной степени готовности находятся четыре дома. Пятиэтажки тут предназначены в основном для многодетных семей, но несколько квартир на старте продаж могли купить и все желающие. К примеру, в доме № 15 по генплану в конце прошлого года «неочередникам» предлагалось 19 квартир по стоимости от 2006 рублей за квадратный метр. Стоимость «квадрата» для «очередников» тогда же начиналась от 1068 рублей.





Посмотрим, сколько стоит жилье в уже готовых фанипольских новостройках. Так, за 40 тысяч долларов можно купить 1-комнатную квартиру без отделки в девятиэтажке на улице Зеленой, здесь же за 47 тысяч продается «однушка» с ремонтом. За двухкомнатную квартиру в этих же домах просят 59,9 тысяч долларов.





Что касается ЖК «Янтарь», во дворе которого мы провели больше всего времени, то сейчас здесь продается только одна квартира — за 42-метровую «однушку» с ремонтом просят 49,9 тысяч долларов.





На обратном пути проезжаем поликлинику, Дом культуры и железнодорожную станцию. Учитывая то, что в ближайшие годы численность населения Фаниполя может увеличиться до 29−30 тысяч человек, объектов инфраструктуры городу-спутнику явно не хватает.



