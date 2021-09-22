Церемония пройдет в 11 часов во время торжественной святой Мессы в кафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. Через неделю, 30 октября в 18.30, состоится ингресс, или торжественный вход, архиепископа Иосифа Станевского в историческую могилевскую кафедру Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава.





Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии.



