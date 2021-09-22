+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Новый митрополит Иосиф Станевский официально вступит в должность в октябре

Каноническое вступление в должность новоназначенного митрополита Минско-Могилевского архиепископа Иосифа Станевского состоится 23 октября 2021 года, сообщает catholic.by.

Церемония пройдет в 11 часов во время торжественной святой Мессы в кафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. Через неделю, 30 октября в 18.30, состоится ингресс, или торжественный вход, архиепископа Иосифа Станевского в историческую могилевскую кафедру Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава. 

Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]