Новый митрополит Иосиф Станевский официально вступит в должность в октябре
Каноническое вступление в должность новоназначенного митрополита Минско-Могилевского архиепископа Иосифа Станевского состоится 23 октября 2021 года, сообщает catholic.by.
Церемония пройдет в 11 часов во время торжественной святой Мессы в кафедральном костеле Имени Пресвятой Девы Марии в Минске. Через неделю, 30 октября в 18.30, состоится ингресс, или торжественный вход, архиепископа Иосифа Станевского в историческую могилевскую кафедру Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава.
Напомним, 14 сентября 2021 года Папа Франциск назначил архиепископом Митрополитом Минско-Могилевским Иосифа Станевского, который ранее был вспомогательным епископом Гродненской епархии.
08:40 22/09/2021
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