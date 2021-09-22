Дальний родственник: Ученые показали, как выглядел неандерталец из Нидерландов
Палеохудожники, братья Адри и Альфонс Кеннисы восстановили облик единственного обнаруженного в Нидерландах неандертальца.
Характерной чертой лица древнего человека по прозвищу Крайн оказалась сильно выпуклая бровь, что стало результатом развития доброкачественной опухоли, отметили исследователи.
Ученые создали цифровую модель, опираясь на сопоставимые известные черепа неандертальцев, а также на последние данные антропологии и палеогенетики, чтобы уточнить особенности внешнего вида, например, цвет глаз, волос или кожи.
«Крайн жил более 50 000 лет назад в доисторическом ландшафте, который сейчас находится под Северным морем. Уровень моря был тогда на 50 м ниже, чем сегодня», — говорится в заявлении исследователей из Рейксмузеум ван Аудхеден.
«Мамонты, шерстистые носороги, северные олени, лошади и неандертальцы бродили по этой степи, которая была холодной, но давала пищу в изобилии. Этот регион, Доггерленд, и его жители являются предметом одноименной выставки в музее», — добавили ученые.
Фрагмент черепа Крайна был найден в 2001 году Люком Антонисом, частным коллекционером из Бельгии, среди останков животных и каменных артефактов на дне Северного моря.
«Возраст окаменелой орбитальной кости первого неандертальца в Нидерландах составляет от 50 до 70 тысяч лет», — сказали ученые.
Окаменелость была обнаружена в отложениях, в которых также находились растительные остатки позднего плейстоцена и артефакты среднего палеолита.
«Ана из стабильных изотопов — разновидностей атомов азота и углерода — показывает, что Крайн в основном ел мясо. Одна поразительная особенность — небольшая дырочка чуть выше ярко выраженной брови. Было обнаружено, что это было вызвано доброкачественной опухолью под кожей — феномен, никогда ранее не наблюдавшийся среди неандертальцев», — отметили археологи.
08:36 22/09/2021
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