



Характерной чертой лица древнего человека по прозвищу Крайн оказалась сильно выпуклая бровь, что стало результатом развития доброкачественной опухоли, отметили исследователи.





Ученые создали цифровую модель, опираясь на сопоставимые известные черепа неандертальцев, а также на последние данные антропологии и палеогенетики, чтобы уточнить особенности внешнего вида, например, цвет глаз, волос или кожи.





«Крайн жил более 50 000 лет назад в доисторическом ландшафте, который сейчас находится под Северным морем. Уровень моря был тогда на 50 м ниже, чем сегодня», — говорится в заявлении исследователей из Рейксмузеум ван Аудхеден.





«Мамонты, шерстистые носороги, северные олени, лошади и неандертальцы бродили по этой степи, которая была холодной, но давала пищу в изобилии. Этот регион, Доггерленд, и его жители являются предметом одноименной выставки в музее», — добавили ученые.





Фрагмент черепа Крайна был найден в 2001 году Люком Антонисом, частным коллекционером из Бельгии, среди останков животных и каменных артефактов на дне Северного моря.





«Возраст окаменелой орбитальной кости первого неандертальца в Нидерландах составляет от 50 до 70 тысяч лет», — сказали ученые.





Окаменелость была обнаружена в отложениях, в которых также находились растительные остатки позднего плейстоцена и артефакты среднего палеолита.





«Ана из стабильных изотопов — разновидностей атомов азота и углерода — показывает, что Крайн в основном ел мясо. Одна поразительная особенность — небольшая дырочка чуть выше ярко выраженной брови. Было обнаружено, что это было вызвано доброкачественной опухолью под кожей — феномен, никогда ранее не наблюдавшийся среди неандертальцев», — отметили археологи.