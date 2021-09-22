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Социологи назвали самые значимые праздники для белорусов

Социологи назвали самые значимые праздники и памятные дни для белорусов. Это — Новый год (71,6%) и День Победы (68,7%).


Белорусы любят Новый год / Иллюстративное фото pixabay.com

Далее следуют православные Пасха (58,8%) и Рождество (51,5%). На пятом месте — Международный женский день, который приходится на 8 марта, у которого 41,3%.

День независимости РБ, который официально отмечается 3 июля, набрал лишь 20,8%.

Социологическое исследование проводилось Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2021 году, пишет Еврорадио.
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