



Белорусы любят Новый год / Иллюстративное фото pixabay.com





Далее следуют православные Пасха (58,8%) и Рождество (51,5%). На пятом месте — Международный женский день, который приходится на 8 марта, у которого 41,3%.





День независимости РБ, который официально отмечается 3 июля, набрал лишь 20,8%.





Социологическое исследование проводилось Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси в 2021 году, пишет Еврорадио.







