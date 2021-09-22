В этот день горожанам обещают велошеринг со скидками, а для тех, кто перемещается на двухколесном транспорте, традиционно проведут акцию «На работу на велосипеде!». Она подразумевает обустройство на улицах города энергетических и информационных точек для велосипедистов с раздачей фруктов и информационных материалов о Европейской неделе мобильности и Дне без автомобиля. Такие пункты разместятся около входа в Центральный ботанический сад НАН Беларуси, напротив «Минск-Арены» вдоль велодорожки и в районе универмага «Беларусь».







