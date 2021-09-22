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Сегодня водителям - бесплатный проезд, велосипедистам — фрукты

К международной акции «День без автомобиля», которая проводится ежегодно 22 сентября и завершает Европейскую неделю мобильности, присоединился Минск.

В этот день горожанам обещают велошеринг со скидками, а для тех, кто перемещается на двухколесном транспорте, традиционно проведут акцию «На работу на велосипеде!». Она подразумевает обустройство на улицах города энергетических и информационных точек для велосипедистов с раздачей фруктов и информационных материалов о Европейской неделе мобильности и Дне без автомобиля. Такие пункты разместятся около входа в Центральный ботанический сад НАН Беларуси, напротив «Минск-Арены» вдоль велодорожки и в районе универмага «Беларусь».


Есть специальное предложение для автомобилистов: в этот день им предоставляется право бесплатного проезда в общественном транспорте. Чтобы им воспользоваться, достаточно предъявить водительское удостоверение и техпаспорт на машину, пишет minsknews.by
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