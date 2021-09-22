Как она складывается у нас и в соседних странах, чему можно верить, а над чем стоит задуматься?





«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо»





Минздрав официально признал приход в Беларусь четвертой волны COVID-19, отметив, что ситуация контролируема, пишет Ежедневник. Между тем, неофициально медики в разговоре с журналистами оценивают все несколько иначе и говорят, что в учреждениях здравоохранения «настоящий ад». Кому в этой ситуации можно верить и есть ли повод для тревоги?









Если посмотреть диаграмму того, как в Беларуси распространялась пандемия COVID-19, то можно увидеть все четыре волны. При этом, если первая отчетливо выделяется от остальных, то последующие – не очень. Всему виной мутации вируса, которые перестали давать человечеству время на передышку, как это было после первой волны. Именно поэтому, не успела еще закончиться вторая волна, как сразу пришла третья. А между третьей и четвертой и вовсе почти не было времени перевести дух. Из этой же диаграммы видно, что четвертая волна пришла в конце июня, а вовсе не в сентябре, когда об этом заявил Минздрав. Именно в конце июня в Беларуси был обнаружен индийский штамм «Дельта», который и стал драйвером четвертой волны коронавируса. Сейчас четвертая волна как раз на подъеме. Пик это или еще нет – никто в принципе сказать не может, поскольку это станет видно лишь по тому, как дальше будет развиваться ситуация.





С приходом штамма «Дельта» ученые всего мира изменили свое отношение к коронавирусу. Все чаще стали звучать мнения, что массовая вакцинация не поможет победить «ковид» и что с ним человечеству теперь придется жить. И хотя, новый штамм еще не до конца изучен, уже сегодня ученые мира сошлись во мнении, что «Дельта» более заразен и более опасен для человека. Это же видно и по мировой статистике распространения пандемии. По мировой, но только не по белорусской.





Например, в Россию штамм «Дельта» пришел на месяц раньше, чем в Беларусь. Уже в начале июня начался быстрый рост, что отчетливо видно из диаграммы.









Причем, «Дельта» стал драйвером уже третьей волны, а не четвертой, как в Беларуси. Сейчас в России идет новый подъем, но является ли он четвертой волной – сложно сказать.

Насколько реально опасно положение

Впрочем, волны – это чисто условные обозначения, которые больше путают, чем реально помогают разобраться в ситуации. Поэтому лучше оставить их в стороне и взглянуть на то, как менялась статистика по смертности от коронавируса. Она действительно позволяет понять степень опасности и достоверности тех или иных данных.









Взглянем на диаграмму. Мы опять же берем Россию, так как для сравнения с ситуацией в Беларуси она подходит более всего. Как видим, если сравнивать с первой волной, то сегодня смертность от COVID-19 выросла в России более чем в четыре раза – со средней в 180 человек в сутки в июне 2020 года, до средней 800 в сентябре 2021 года. А теперь посмотрим на данные Беларуси.









В июне 2020 года было в среднем 6 смертей в день, сегодня – 12. Рост вдвое, то есть в два раза меньше, чем в соседней России. Но не это самое интересное. Дело в том, что рост смертности в абсолютных цифрах в Беларуси полностью покрывается ростом заболеваемости. Если в мае-июне 2020 года в сутки выявлялось около 900 новых больных, то теперь – около 1900. Иными словами, насколько вырос уровень заболеваемости, настолько же выросла и смертность. Опять же в процентном соотношении по итогам первой волны смертность от коронавируса составляла около 0,75% от всех выявленных случаев COVID-19, что являлось одним из самых низких показателей в мире. Сейчас за весь период наблюдения смертность от коронавируса составляет в Беларуси 0,77%. Повторимся, это за весь период наблюдений. А если взять чисто четвертую волну, вернее ее нынешний пик, то сейчас смертность составляет и вовсе около 0,65%. Получается, что заразность «Дельты» белорусская статистика подтверждает, а вот опасность – нет. Даже напротив, получается, что сейчас опасность меньше, чем ранее. Все же вакцинация идет…





А теперь сравним, как развивалась ситуация в России. По итогам первой волны смертность от коронавируса в России составляла около 0,95% от всех выявленных случаев заражения. Сейчас, за весь период, смертность составляет уже 2,73%, что в три раза выше показателя первой волны. И это, повторим, с учетом всего периода наблюдений. Если брать сегодняшнюю ситуацию, то по данным на 21 сентября 2021 года, за последние сутки в России было выявлено 19179 новых случаев заражения. Это в десять раз больше, чем в Беларуси. Иными словами, если сопоставлять с нашей страной, то количество погибших за сутки никак не должно превышать 120-130 человек. Но в России – 812! Это в шесть (!) раз выше показателя Беларуси. В процентом соотношении получается, что в России сейчас уровень смертности к количеству выявляемых заражений составляет около 4,2% против 0,95% при первой волне, то есть в 4,5 раза выше. Почему же тогда в Беларуси уровень смертности практически не изменился и даже немного снизился? И это при том, что уровень вакцинации населения в России значительно выше, чем в Беларуси.

Что говорят ученые

Ученые, которые наблюдают за распространением пандемии, коротко так характеризуют штамм «Дельта»: заражает быстрее, убивает чаще.





Если подробнее, то ученые из Великобритании установили, «Дельта» заражает людей на 60% лучше предыдущего рекордсмена - штамма «Альфа», который был заразнее первой версии Covid-19 на 50%. Большую заразность «Дельта» получает в том числе и за счет того, что в носоглотке заболевшего человека обитает в 1000 раз больше вирусных частиц, чем у больных другими штаммами. Это уже китайские ученые установили. При этом и время заражения значительно ускорилось. Если вирус первой волны заражал человека в среднем за 5,7 дней, то «Дельта» - за 2,9 дня. Именно столько теперь проходит времени до появления первых симптомов.





Ученые выяснили, и это подтверждают медики, что «Дельта» не только ускоряет течение болезни, но и существенно снижает способность антител подавлять вирус. Так ученые, используя сыворотку людей, переболевших коронавирусом полгода назад, обнаружили, что их антитела нейтрализуют «Дельта» в 4-6 раз хуже, чем предыдущий вариант вируса – «Альфа».





Проще говоря, рост уровня смертности имеет вполне научное объяснение. Его подтверждают и российские медики, и даже белорусские. Более быстрое течение болезни и сниженная способность антител подавлять вирус в любом случаев ведет к увеличению количества погибших к общему уровню заболевших. Вот чему нет научного объяснения, так это тому, как Беларуси удается удержать уровень смертности на одном уровне, несмотря на все мутации вируса.





Конечно, статистика – дело хитрое. Ею можно манипулировать, как угодно, доказывая ту или иную тенденцию. Но когда возникает некий необъяснимый феномен, он в любом случае требует научного пояснения. А его как раз и нет. Поэтому, когда стараешься объективно взглянуть на ситуацию, больше верится в «настоящий ад», чем в то, что все хорошо и ситуация контролируема.







