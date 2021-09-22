Кабмин направил парламенту предложение о продлении действия соответствующих положений закона об инфекционных заболеваниях. "Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом", - сказано в сообщении властей.





Таким образом, до конца года от въезжающих в Финляндию граждан, родившихся в 2005 году и ранее, будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации признанными в стране препаратами, или же отрицательный тест на COVID-19. На данный момент поездки на финскую территорию из России все еще невозможны, пишет ru.oxu.az



