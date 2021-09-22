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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Финляндия ограничила въезд в страну до конца года

Правительство Финляндии намерено продлить до конца 2021 года действие требований ко въезду в страну, введенные в условиях пандемии коронавируса.

Кабмин направил парламенту предложение о продлении действия соответствующих положений закона об инфекционных заболеваниях. "Они направлены на то, чтобы защитить население от распространения в Финляндии завезенных из-за рубежа случаев заражения коронавирусом", - сказано в сообщении властей.

Таким образом, до конца года от въезжающих в Финляндию граждан, родившихся в 2005 году и ранее, будут требовать сертификат о перенесенном заболевании или вакцинации признанными в стране препаратами, или же отрицательный тест на COVID-19. На данный момент поездки на финскую территорию из России все еще невозможны, пишет ru.oxu.az
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