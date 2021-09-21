Напомним, что детали проекта были озвучены сегодня, 21 сентября.





Разумеется, денег на пенсии всё время не хватает. И вот, белорусам предлагают добровольно отчислять 3% от зарплаты на лицевой счёт. За это на тот же счёт будет зачисляться 3% от суммы, которую их наниматель платит из их зарплаты в Фонд социальной защиты. А если отчисление будет от 3% до 10%, то то, что выше 3%, перечислит на личный счёт государство.





"Здесь есть пара хороших новостей и несколько важных вопросов, от которых будет зависеть то, как реализуется эта реформа, — пишет Львовский в Facebook. — Первая хорошая новость: правительство наконец осознало проблему и пытается решить её нормальными методами, а не просто повышением пенсионного возраста, как раньше (что никак не решает проблему, а только отодвигает её)".





По мнению экономиста, второй хорошей новостью является то, что вероятно "реформа предусматривает добровольность, при том, что ранее звучали слова и мнения, мол дополнительные пенсионные взносы могут стать обязательными".





К запланированной реформе есть вопросы:





1) За счёт каких средств она будет финансироваться при дефицитном бюджете?





2) Кто, как и куда будет инвестировать деньги из "нового" пенсионного фонда?





"В Беларуси не развит фондовый рынок, юридическая система лежит в руинах, — продолжает Лев Львовский и конкретизирует вопросы. — Необходима довол� �о большая юридическая реформа, которая оговаривает права инвесторов, обязательства по отчетности предприятий, и, наконец, нормальная защита прав собственности".





А дальше экономист предлагает читателям: "представьте, ваши деньги инвестировали в приличный белорусский банк с большим потенциалом, назовем его БГПБ, а потом бах — и им уже управляет не пойми кто, владельцы депозитов бегут как из горящей бани, половина руководства сидит".





3) доверие к властям у жителей Беларуси сегодня очень низкое. А здесь они фактически просят граждан поделиться с ними зарплатами в обмен на какой-то профит через много лет. Есть ли уверенность, что деньги не съест инфляция? Что они не будут потрачены на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам? Что за них не построят очередной "золотой туалет" в областном центре? Нету.