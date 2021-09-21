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"Отдайте ваши денежки": в чём будет заключаться задуманная белорусскими властями пенсионная реформа?

Объясняет экономист Лев Львовский.

"Отдайте ваши денежки": в чём будет заключаться задуманная белорусскими властями пенсионная реформа?
Фото ТАСС
Напомним, что детали проекта были озвучены сегодня, 21 сентября.

Разумеется, денег на пенсии всё время не хватает. И вот, белорусам предлагают добровольно отчислять 3% от зарплаты на лицевой счёт. За это на тот же счёт будет зачисляться 3% от суммы, которую их наниматель платит из их зарплаты в Фонд социальной защиты. А если отчисление будет от 3% до 10%, то то, что выше 3%, перечислит на личный счёт государство.

"Здесь есть пара хороших новостей и несколько важных вопросов, от которых будет зависеть то, как реализуется эта реформа, — пишет Львовский в Facebook. — Первая хорошая новость: правительство наконец осознало проблему и пытается решить её нормальными методами, а не просто повышением пенсионного возраста, как раньше (что никак не решает проблему, а только отодвигает её)".

По мнению экономиста, второй хорошей новостью является то, что вероятно "реформа предусматривает добровольность, при том, что ранее звучали слова и мнения, мол дополнительные пенсионные взносы могут стать обязательными".

К запланированной реформе есть вопросы:

1) За счёт каких средств она будет финансироваться при дефицитном бюджете?

2) Кто, как и куда будет инвестировать деньги из "нового" пенсионного фонда?

"В Беларуси не развит фондовый рынок, юридическая система лежит в руинах, — продолжает Лев Львовский и конкретизирует вопросы. — Необходима довол� �о большая юридическая реформа, которая оговаривает права инвесторов, обязательства по отчетности предприятий, и, наконец, нормальная защита прав собственности".

А дальше экономист предлагает читателям: "представьте, ваши деньги инвестировали в приличный белорусский банк с большим потенциалом, назовем его БГПБ, а потом бах — и им уже управляет не пойми кто, владельцы депозитов бегут как из горящей бани, половина руководства сидит".

3) доверие к властям у жителей Беларуси сегодня очень низкое. А здесь они фактически просят граждан поделиться с ними зарплатами в обмен на какой-то профит через много лет. Есть ли уверенность, что деньги не съест инфляция? Что  они не будут потрачены на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам? Что за них не построят очередной "золотой туалет" в областном центре? Нету.
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