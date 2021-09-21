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"Обнаглели вконец": в некоторых маршрутках существенно подорожал проезд

Проезд подорожал на 30 копеек в некоторых маршрутках Минска, а также тех, которые обслуживают ближайший пригород, сообщили Sputnik читатели.

Люди недовольны: в пригородной маршрутке, следующей из агрогородка Большевик прямиком в центр Минска – на Комаровский рынок – подорожал проезд. Теперь за поездку в ней придется отдать 2 рубля вместо прежних 1 рубля 70 копеек.

Повышен проезд и в других маршрутках перевозчика – № 1009-ТК и № 1109-ТК из Шабанов в Ждановичи, №1218-ТК из Уручья в Сокол, №1312-ТК со станции "Автозаводская" в Сокол и №1548-ТК с Комаровского рынка в Городок.

"Обнаглели вконец: не так давно повысили проезд с 1,5 до 1,7 рубля. Не успели к новой цене привыкнуть, как установили новую – еще на 30 копеек больше", – жалуется читательница.

Директор фирмы, обслуживающей эти маршруты, поясняет, по какой причине была увеличена стоимость проезда в транспорте.

"Из-за подорожания топлива. Литр на 37 копеек подорожал за год. Плюс налоги. Мы держались до последнего, не хотели повышать стоимость, но пришлось, можно сказать. Посмотрите, все в городе уже давным-давно ездят по 2 рубля", – отмечает собеседник Sputnik.

Он считает, что 30 копеек – "более-менее лояльная сумма для пассажиров".

"Я же не на рубль поднял, не на 50 копеек. Масла, фильтры, резина, запчасти – все сейчас дорогое. Ценообразование нам утверждают в исполкоме, а не то, что захотел и поставил. Это же не рынок, где мясо сегодня по 3 рубля, а завтра по 5 покупаешь. У нас транспортная компания", – поясняет директор.

По его словам, некоторые другие перевозчики повысили стои� �сть проезда в Минске минувшей зимой-весной. Практически везде он стоит от 2 рублей и выше.

В последний раз проезд в общественном транспорте Минска подорожал в декабре 2020 года. Билет на автобус, троллейбус или трамвай регулярного маршрута уже больше 9 месяцев стоит 75 копеек, а жетон на метро – 80 копеек.
Информации о подорожании проезда в белорусской столице в "Минсктрансе" пока нет.
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