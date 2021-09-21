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Умерла легендарная актриса из фильмов "Знак беды" и "В августе 44-го"

На 83-м году ушла из жизни заслуженная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии БССР Валентина Петрачкова.


Петрачкова окончила студию Белорусского театра имени Якуба Коласа. С 1958 по 2014 годы актриса работала в Белорусском национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске.

О причинах смерти артистки пока не сообщается.

Валентина Петрачкова за годы своей актерской карьеры снялась в многочисленных фильмах. Зрители помнят ее в роли Пелагеи Хохловой из "Плача перепелки", Учительницы из "Белых одежд", Макарьевны из сериала "Будулай, которого не ждут", бабушки Анны из ленты "Свежина с салютом".

Петрачкова также сыграла роли в легендарных фильмах о Великой Отечественной войне - "Знак беды", "Люди на болоте", "В августе 44".

Что касается театральных сцен, здесь за время работы в Коласовском Петрачкова создала около 200 образов. Среди них такие знаковые, как Евга Бабук в "Колоколах Витебска" Короткевича, Побратынская из "Истории греха" Жеромского, Одноглазка из "Клеменса" Саи, Анна из "Вечера" Дударева.

Прощание с заслуженной артисткой Беларуси Валентиной Петрачковой пройдет 23 сентября в витебском ритуальном зале "Тихая обитель". Около театра прощание пройдет примерно в 13:30.

Похоронят актрису на ее родине, в деревне Мерзляково Лиозненского района Витебской области.
Sputnik
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