С опережением: отопление в жилых домах Минска начали включать уже сегодня
В жилых домах Минска начали включать отопление, сообщают читатели Смартпресс.
Пока известно, что тепло появилось в домах на западе Минска в микрорайоне Каменная Горка и в районе станции метро Пушкинской.
Ранее сообщалось, что отопление начнет поступать в жилые дома в Минска в среду, 22 сентября. Такое решение было принято минскими властями 20 сентября. Вскоре должно потеплеть в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.
19:54 21/09/2021
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