



Пока известно, что тепло появилось в домах на западе Минска в микрорайоне Каменная Горка и в районе станции метро Пушкинской.





Ранее сообщалось, что отопление начнет поступать в жилые дома в Минска в среду, 22 сентября. Такое решение было принято минскими властями 20 сентября. Вскоре должно потеплеть в общежитиях, гостиницах, бассейнах, общегородских банях, учреждениях образования и театрах.



