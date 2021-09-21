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Вечером 14 апреля 2021 года в милицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении в мусорном контейнере возле домов на улице Притыцкого частей тела женщины.





С помощью дактилоскопической информационной системы была установлена личность погибшей, 45-летней жительницы райцентра.





Было возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний минчанин.





Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила в результате удушения.





После наступления смерти тело погибшей было расчленено с использованием острых режущего и рубящего предметов, которыми могли быть клинки ножа и топора.





Было проведено 11 судебно-биологических и судебных генетических экспертиз, в результате которых на брюках с ремнем подозреваемого, в смывах и на топоре обнаружена кровь погибшей. Биологический материал умершей обнаружен и на других вещах, изъятых в ходе осмотра квартиры задержанного мужчины.





В отношении обвиняемого провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что мужчина в момент инкриминируемого ему преступления осознавал что делает. Каких-либо психических расстройств у него не выявлено.





Уголовное дело вскоре на� �авят в суд, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.







