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Стали известны подробности убийства в Барановичах, когда в мусорке нашли расчлененный труп женщины

Судебными экспертами завершен ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве.

Фото: sudexpert.gov.by

Вечером 14 апреля 2021 года в милицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении в мусорном контейнере возле домов на улице Притыцкого частей тела женщины.

С помощью дактилоскопической информационной системы была установлена личность погибшей, 45-летней жительницы райцентра.

Было возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний минчанин.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила в результате удушения.

После наступления смерти тело погибшей было расчленено с использованием острых режущего и рубящего предметов, которыми могли быть клинки ножа и топора.

Было проведено 11 судебно-биологических и судебных генетических экспертиз, в результате которых на брюках с ремнем подозреваемого, в смывах и на топоре обнаружена кровь погибшей. Биологический материал умершей обнаружен и на других вещах, изъятых в ходе осмотра квартиры задержанного мужчины.

В отношении обвиняемого провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что мужчина в момент инкриминируемого ему преступления осознавал что делает. Каких-либо психических расстройств у него не выявлено.

Уголовное дело вскоре на� �авят в суд, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
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