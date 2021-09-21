Стали известны подробности убийства в Барановичах, когда в мусорке нашли расчлененный труп женщины
Судебными экспертами завершен ряд судебных экспертиз по уголовному делу об убийстве.
Фото: sudexpert.gov.by
Вечером 14 апреля 2021 года в милицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении в мусорном контейнере возле домов на улице Притыцкого частей тела женщины.
С помощью дактилоскопической информационной системы была установлена личность погибшей, 45-летней жительницы райцентра.
Было возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). Вскоре по подозрению в совершении преступления был задержан 50-летний минчанин.
Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть потерпевшей наступила в результате удушения.
После наступления смерти тело погибшей было расчленено с использованием острых режущего и рубящего предметов, которыми могли быть клинки ножа и топора.
Было проведено 11 судебно-биологических и судебных генетических экспертиз, в результате которых на брюках с ремнем подозреваемого, в смывах и на топоре обнаружена кровь погибшей. Биологический материал умершей обнаружен и на других вещах, изъятых в ходе осмотра квартиры задержанного мужчины.
В отношении обвиняемого провели судебную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что мужчина в момент инкриминируемого ему преступления осознавал что делает. Каких-либо психических расстройств у него не выявлено.
Уголовное дело вскоре на� �авят в суд, сообщает Государственный комитет судебных экспертиз.
19:30 21/09/2021
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