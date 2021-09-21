+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Белтелеком» повышает тарифы на интернет с 1 октября

«Белтелеком» объявил о повышении тарифов на доступ в интернет. Оно не коснется пакетных предложений линейки «ЯСНА», «Семейный», «Бизнес-кейс».



Тарифы в среднем вырастут на 4%.

В частности, тарифный план «Рекорд 10» подорожает на 80 копеек до 20,6 рубля в месяц, «Рекорд 25» на 82 копейки до 22,62 рубля, «Рекорд 50 new» — на рубль до 27 рублей, «Рекорд 200» — на 1,85 рубля до 45,45 рубля, «Домосед старт» — на 70 копеек до 17,8 рубля, «Домосед ультра» — на рубль до 25 рублей.

Все тарифы размещены на сайте «Белтелекома».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]