







Тарифы в среднем вырастут на 4%.





В частности, тарифный план «Рекорд 10» подорожает на 80 копеек до 20,6 рубля в месяц, «Рекорд 25» на 82 копейки до 22,62 рубля, «Рекорд 50 new» — на рубль до 27 рублей, «Рекорд 200» — на 1,85 рубля до 45,45 рубля, «Домосед старт» — на 70 копеек до 17,8 рубля, «Домосед ультра» — на рубль до 25 рублей.



