











В заявлении Европола говорится, что большинство подозреваемых членов банды были гражданами Италии.





По данным полиции Италии, подозреваемые обманом заставляли своих жертв, которые также были в основном итальянцами, отправлять крупные суммы на испанские банковские счета, контролируемые группой. Затем эти деньги отмывались через покупку криптовалюты или реинвестировались в другие виды преступной деятельности, такие как проституция, торговля наркотиками или оружием.





По данным Европола, в прошлом году группировка получила около 10 миллионов евро (12 миллионов долларов) прибыли.





Национальная полиция Испании сообщила, что члены организации, которые часто используют насилие для запугивания жертв и вымогательства денег у предприятий и частных лиц, проникли в различные слои испанского общества, включая банки и юридические фирмы.





В ходе операции испанские и итальянские полицейские заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитные карты и плантацию марихуаны. Двадцать арестованных были отправлены в тюрьму на время судебного расследования: 18 - в Испании и двое - в Италии, добавила испанская полиция.