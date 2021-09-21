+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Полиция Испании и Италии провела массовый арест мафиози

Полицейские Испании и Италии при поддержке Европола и Евроюста обезвредили мафиозную группу на Тенерифе, арестовав 106 человек, передает Reuters.




В заявлении Европола говорится, что большинство подозреваемых членов банды были гражданами Италии.

По данным полиции Италии, подозреваемые обманом заставляли своих жертв, которые также были в основном итальянцами, отправлять крупные суммы на испанские банковские счета, контролируемые группой. Затем эти деньги отмывались через покупку криптовалюты или реинвестировались в другие виды преступной деятельности, такие как проституция, торговля наркотиками или оружием.

По данным Европола, в прошлом году группировка получила около 10 миллионов евро (12 миллионов долларов) прибыли.

Национальная полиция Испании сообщила, что члены организации, которые часто используют насилие для запугивания жертв и вымогательства денег у предприятий и частных лиц, проникли в различные слои испанского общества, включая банки и юридические фирмы.

В ходе операции испанские и итальянские полицейские заморозили 118 банковских счетов, изъяли 224 кредитные карты и плантацию марихуаны. Двадцать арестованных были отправлены в тюрьму на время судебного расследования: 18 - в Испании и двое - в Италии, добавила испанская полиция.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]