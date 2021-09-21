Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судья Анжела Костюкевич приговорила 32-летнего Хатько к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.





Решением суда конфискован его телефон «как средство совершения преступления», остается под арестом автомобиль до погашения иска предприятия «Минсктранс».





Хатько был задержан 10 июня 2021 года.





Согласно обвинению он «в открытом доступе в интернете размещал призывы выходить на улицу и нарушать закон в сговоре с неустановленными лицами, что привело к массовым беспорядкам и нарушению работы общественного транспорта 13, 20, 23, 27 сентября, 4, 18, 25 октября и 1 ноября» 2020 года.





Материальный иск «Минсктранса» составил 237.099 рублей 99 копеек.





На суде стало известно, что во время обыска в доме у Хатько нашли гранату и страйкбольное оружие. Обвиняемый заявил, что нашел это в военном городке, «очистил и оставил себе в качестве антуража, так как занимается страйкболом».





Выступая с последним словом, Хатько извинился «перед теми, кому навредил», обещал больше не участвовать в массовых мероприятиях.