По информации от местных жителей неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. Военнослужащие погранзаставы "Речица", прибывшие для разбирательства, после проведенного поиска выявили спрятавшегося в сене гражданина Украины 1967 года рождения, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.









Уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства.





По информации ГПК, "мотивом нарушения границы мужчины оказался поиск лучших условий жизни в Беларуси, так как он был в ссоре с родственниками на родине".





Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он депортирован с запретом въезда в нашу страну на два года.