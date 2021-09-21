Украинец пришел в Беларусь... за лучшей жизнью
Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины, сообщает Госпогранкомитет
По информации от местных жителей неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. Военнослужащие погранзаставы "Речица", прибывшие для разбирательства, после проведенного поиска выявили спрятавшегося в сене гражданина Украины 1967 года рождения, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
Уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства.
По информации ГПК, "мотивом нарушения границы мужчины оказался поиск лучших условий жизни в Беларуси, так как он был в ссоре с родственниками на родине".
Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он депортирован с запретом въезда в нашу страну на два года.
16:30 21/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение