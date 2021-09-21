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Украинец пришел в Беларусь... за лучшей жизнью

Пинские пограничники задержали нарушителя, который незаконно проник в Беларусь из Украины, сообщает Госпогранкомитет

По информации от местных жителей неизвестный двигался с территории Украины в направлении деревни Лютый Бор. Военнослужащие погранзаставы "Речица", прибывшие для разбирательства, после проведенного поиска выявили спрятавшегося в сене гражданина Украины 1967 года рождения, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. 


Уроженец села Сновичи Львовской области имел при себе продукты питания на сутки, паспорт, мобильный телефон и денежные средства.

По информации ГПК, "мотивом нарушения границы мужчины оказался поиск лучших условий жизни в Беларуси, так как он был в ссоре с родственниками на родине".

Правонарушителя привлекли к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Он депортирован с запретом въезда в нашу страну на два года.
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