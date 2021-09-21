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Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры


Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры. В скором времени состоятся новые судебные слушания с их участием. Политзаключенные будут ожидать их в СИЗО в Минске, сообщает "Весна" 

Приговор Колесниковой и Знаку, если бы он не был обжалован, вступил бы в силу с сегодняшнего дня.

Суд приговорил Колесникову к 11 годам лишения свободы, Знака - к 10 годам.

Колесникова была задержана 8 сентября прошлого года на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Беларуси, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. 

Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Суд проходил в закрытом режиме.
Источник: interfax.by
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