«Весна» сообщает, что его приговорили к 3 месяцам ареста.





Дмитрия Андросюка по ст. 402 Уголовного кодекса (отказ либо уклонение от дачи показаний). Он утверждает, что не отказывался от дачи показаний, а «стал игнорировать слова неизвестного ему лица, которое назвало себя судьей», 20 сентября в Ленинском суде Бреста судилипо ст. 402 Уголовного кодекса (отказ либо уклонение от дачи показаний). Он утверждает, что не отказывался от дачи показаний, а «стал игнорировать слова неизвестного ему лица, которое назвало себя судьей», передает Telegraf.





Правозащитники пишут, что Андросюк проходил свидетелем по делу брестских заключенных блогеров Сергея Петрухина и Александра Кабанова. Их в апреле 2021 года осудили на три года колонии общего режима.





Он утверждает, что «пользуясь нормой статьи 72 Кодекса о судоустройстве и статусе судей, предварительно, чтобы не затягивать процесс, отправил запрос по поводу служебного удостоверения судьи, который должен был рассматривать дело, а также информации о создании суда Октябрьского района Могилева», но ему такую информацию не предоставили.





«19 февраля я был доставлен приводом в Брестский областной суд, где проходило заседание по видеоконференции. Тогда я снова потребовал служебное удостоверение у неизвестного мне лица, которое назвало себя судьей и начало задавать мне вопросы.





Я неоднократно повторял, что никому не верю на слово, так как законодательно такой обязанности не предусмотрено, и буду участвовать в рассмотрении дела, отвечать на вопросы и давать показания только после документального подтверждения полномочий судьи, то есть после ознакомления со служебным удостоверением», — заявил Дмитрий.





Он сказал, что «требование было проигнорировано», поэтому «стал игнорировать слова этого неизвестного мне лица. В результате это было расценено как отказ от дачи показаний».





«Я не намеревался отказываться и не отказывался от дачи показаний. Саша [Кабанов] и Сергей [Петрухин] здесь ни при чем — так случилось, что мое первое участие в уголовном процессе совпало с их уголовным делом. Для меня это принципиальный вопрос. Я не обязан ни верить, ни догадываться, ни понимать, ни фантазировать, кто передо мной стоит — я хочу знать точно, кто ко мне обращается. В любой ситуации», — сказал Дмитрий Андросюк.





Правозащитники сообщают, что прокурор попросил суд наказать Андросюка тремя месяцами ареста. В итоге такое наказание и было назначено.