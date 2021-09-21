



Об этом сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.





Она напомнила, что в Беларуси люди пользуются преимущественно солидарной пенсионной системой, программами добровольного накопительного страхования пенсий пользуется только около 5% занятых в экономике.





Как правило, люди не сами инициируют участие в добровольном пенсионном страховании, а это делают наниматели, включая такую возможность в соцпакет, добавила министр.





В рамках нового механизма добровольного пенсионного страхования работникам предложат уплачивать дополнительный взнос (помимо обязательного сейчас взноса в 1% от заработной платы) на накопительную пенсию в размере до 10% заработка. Точный размер каждый выбирает самостоятельно, но он не может превышать 10%.





Одновременно работодатель будет обязан делать доплаты, соразмерные взносам работников. Если человек выбирает взнос 1%, 2% или 3%, то наниматель добавляет такой же процент. Если выбирает 4% и выше (но не более 10%), то наниматель все равно добавляет 3%.





При этом нагрузка на нанимателей не увеличится. Уплачивать проценты работникам они будут из средств, предусмотренных на обязательный взнос в бюджет ФСЗН, который составляет 28%. Например, 3% уйдет на добровольное пенсионное страхование работника и 25% - в ФСЗН.





Костевич считает, что прежде всего новый механизм вызовет интерес у работников, выходящих на пенсию через 10 лет или ранее. "То есть те, у кого уже есть ориентиры, понимание того, что через какой-то короткий промежуток тебе надо задуматься о своем новом уровне жизни", - отметила она.





"Думаю, в ближайшее время он (проект указа) будет подписан", - резюмировала министр.