Стали давать отопление - пропала вода
В Зеленом Луге наблюдаются перебои с водоснабжением. Коммунальщики предупредили о возможном ухудшении качества воды
В жилом районе Зеленый Луг, в частности, в районе улиц Некрасова, Леонида Беды, Сурганова, Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, наблюдаются перебои с водоснабжением. Такая информация размещена в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».
Временная остановка насосного оборудования насосных станций 2-го подъема «Боровляны» и РПНС «Некрасова» произошла в связи с отключением электроэнергии в сети филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго».
Горожан предупреждают о возможном ухудшении качества воды.
15:35 21/09/2021
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