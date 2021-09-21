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Стали давать отопление - пропала вода

В Зеленом Луге наблюдаются перебои с водоснабжением. Коммунальщики предупредили о возможном ухудшении качества воды

В жилом районе Зеленый Луг, в частности, в районе улиц Некрасова, Леонида Беды, Сурганова, Гамарника, Мирошниченко, Кольцова, наблюдаются перебои с водоснабжением. Такая информация размещена в телеграм-канале «ЖКХ Минск Официально».

Временная остановка насосного оборудования насосных станций 2-го подъема «Боровляны» и РПНС «Некрасова» произошла в связи с отключением электроэнергии в сети филиала «Минские кабельные сети» РУП «Минскэнерго». 

Горожан предупреждают о возможном ухудшении качества воды.
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