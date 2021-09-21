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Шок! Житель Сенно убил 72-летнюю мать за 10 рублей

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве жительницы Сенно с особой жестокостью.

По данным следствия, вечером 20 апреля текущего года 51-летний местный житель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, спрятал принадлежащие ему 10 рублей и лег спать. 

Проснувшись, мужчина не нашел свои деньги. Посчитав, что их забрала его 72-летняя мать, обвиняемый направился к ней в комнату. Получив отрицательный ответ, он избил женщину. Когда пенсионерка перестала подавать признаки жизни, он накрыл ее курткой и ушел к своему знакомому, где продолжил распивать спиртное.

Утром следующего дня мужчина вернулся домой и вызвал скорую помощь.

В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой деньги были обнаружены на диване, где спал обвиняемый, под постельным бельем. Согласно результатам медицинского освидетельствования - мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, нигде не работал и проживал с матерью.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый нанес матери не менее 30 травмирующих воздействий по различным частям тела, которые состоят в прямой причинной связи со смертью.

При проведении судебно-психиатрической экспертизы установлено, что во время совершения преступления мужчина мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования жителю Сенно предъявлено обвинение по п.п. 2 и 6 ч.2 ст.139 (убийство заведомо престарелого, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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