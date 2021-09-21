Издание "Информ-прогулка" оштрафовали за "ущерб национальным интересам"
Экономический суд Брестской области оштрафовал лунинецкое издание «Информ-прогулка» на 100 базовых величин (2900 рублей) за «нанесение ущерба национальным интересам Республики Беларусь».
Суд состоялся 16 сентября.
Редактор издания Андрей Вышинский говорит, что никаких объяснений, в чем именно заключается "ущерб", ему получить не удалось, сообщает БАЖ.
Источник: baj.by
14:18 21/09/2021
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