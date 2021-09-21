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Считают как на выборах? Институт социологии НАН: 94% беларусов носят маски в публичных местах

Институт социологии НАН сообщает, что 94% белорусов носят маски в публичных местах.

Согласны с этими данными?

А вот euroradio публикует фото с недавнего празднования "Дня народного единства" в Минск-Арене, где людей в масках не 94%, а максимум 4%.


Видимо, социологи считали беларусов в масках, как избиркомы результаты голосования на президентских выборах.
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