Считают как на выборах? Институт социологии НАН: 94% беларусов носят маски в публичных местах
Институт социологии НАН сообщает, что 94% белорусов носят маски в публичных местах.
Согласны с этими данными?
А вот euroradio публикует фото с недавнего празднования "Дня народного единства" в Минск-Арене, где людей в масках не 94%, а максимум 4%.
Видимо, социологи считали беларусов в масках, как избиркомы результаты голосования на президентских выборах.
13:40 21/09/2021
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