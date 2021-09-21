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А вот euroradio публикует фото с недавнего празднования "Дня народного единства" в Минск-Арене, где людей в масках не 94%, а максимум 4%.









Видимо, социологи считали беларусов в масках, как избиркомы результаты голосования на президентских выборах.











