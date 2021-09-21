Во время стрельбы в ПГНИУ преподаватель вуза Олег Сыромятников не стал прерывать лекцию по истории русской литературы. О нападении в восьмом корпусе, где преподавал профессор, в начале занятий сообщила мать одной из студенток. Сыромятников запер дверь и созвонился с деканом.





Профессор продолжил занятие под звуки выстрелов, хотя многие студенты спрятались под парты и пытались вести конспекты в таком положении. Сыромятников пояснил ребятам, что дверь металлическая, заперта изнутри и ее невозможно пробить выстрелом.





Все продолжалось до тех пор, пока в дверь не постучались и не сказали, что нужно выходить. Декан университета заявил, что педагог все сделал правильно. Сам Сыромятников отметил, что не хотел, чтобы в аудитории началась паника и студенты начали выпрыгивать из окон.





Кстати, профессор также преподает в Пермской духовной семинарии.



