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Пермский профессор продолжал лекцию во время стрельбы - его хладнокровие спасло студентов

Один из пермских преподавателей отказался прерывать лекцию во время нападения на университет. Педагог лишь запер металлическую дверь и продолжил излагать материал студентам.

Во время стрельбы в ПГНИУ преподаватель вуза Олег Сыромятников не стал прерывать лекцию по истории русской литературы. О нападении в восьмом корпусе, где преподавал профессор, в начале занятий сообщила мать одной из студенток. Сыромятников запер дверь и созвонился с деканом.

Профессор продолжил занятие под звуки выстрелов, хотя многие студенты спрятались под парты и пытались вести конспекты в таком положении. Сыромятников пояснил ребятам, что дверь металлическая, заперта изнутри и ее невозможно пробить выстрелом.

Все продолжалось до тех пор, пока в дверь не постучались и не сказали, что нужно выходить. Декан университета заявил, что педагог все сделал правильно. Сам Сыромятников отметил, что не хотел, чтобы в аудитории началась паника и студенты начали выпрыгивать из окон. 

Кстати, профессор также преподает в Пермской духовной семинарии.
Источник: 360tv.ru
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