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Такая жизнь. Инженер завода: Мясо покупаем редко - дорого

Жительница Барановичей, которая работает инженером-технологом на одном из госпредприятий, рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, почему редко покупает мясо и на что старается откладывать деньги.

фото носит иллюстративный характер

В детстве я нечасто задумывалась над тем, кем я хотела бы стать. Поняла это только к концу обучения в школе: тогда я решила, что хочу связать свою жизнь с техникой. Набрав необходимое количество баллов, я поступила на бюджет в БарГУ на инженерный факультет, специальность – «Технология  машиностроения».

После учебы я отработала 2,5 года на частном предприятии в другом городе, а потом вернулась в Барановичи. Сейчас я работаю на заводе инженером-технологом. У меня восьмичасовой рабочий день и два выходных в неделю.

Я каждый раз узнаю что-то новое, поэтому работать мне интересно. К тому же, моя работа находится недалеко от дома, что немаловажно. Но есть и минусы – это условия труда (зимой бывает очень холодно) и зарплата.  Максимум, который я получила «чистыми» за последние полгода – это 595 рублей.

«Продукты мы берем в основном на акциях»

Сложно подсчитать, сколько денег я ежемесячно трачу на еду, потому что живу с мужем и у нас общий семейный бюджет, но выходит что-то около 200 рублей в месяц.

Продукты мы берем в основном на акциях в супермаркетах. Мясо, в частности, свинину, покупаем редко: во-первых, это дорого, во-вторых, я не очень люблю ее. Поэтому берем чаще куриную продукцию, как сырую, так и полуфабрикаты.

Иногда можем взять что-то из молочки. А вот овощи почти не покупаем, потому что у родителей есть дачи с огородами, они нас этим обеспечивают.

«Косметику покупаю белорусскую, она ничуть не хуже»

Мы живем в однокомнатной квартире наших родителей, поэтому жилье нам обходится недорого – 50 – 60 рублей в месяц за коммунальные услуги.  Мобильную связь каждый оплачивает сам. Я трачу на это 20 рублей в месяц, примерно столько же уходит на домашний интернет.

Бытовую химию я покупаю только на акциях. Ее хватает надолго. Косметику беру белорусскую, она ничуть не хуже импортной и стоит недорого. На все это в месяц у меня уходит не больше 40 рублей.

Хотя моя работа позволяет мне часто менять наряды, так как в основном сижу в кабинете, одежду я покупаю по мере необходимости. Трачу на нее рублей 50 в месяц.

«Стараюсь помогать приюту для животных»

Еще у нас живет кот. Корм ему я покупаю премиум-класса, но тоже всегда на акциях. На это в месяц уходит рублей 40. Также по возможности я стараюсь помогать приюту для животных, покупаю для него еду, на это может в месяц уходить до 25 рублей.

Когда тепло, на работу я хожу пешком, но в холодное время года езжу на общественном транспорте: проездной обходится в 30 рублей.

Прогуливаясь с мужем по городу, иногда заходим в кафе. На это уходит примерно 40 рублей в месяц. А вот на развлечения денег мы практически не тратим, ведь из-за коронавируса отменили много мероприятий и ходить сейчас особо некуда.

«Нужно накопить на права и машину»

С каждой зарплаты я стараюсь что-то отложить, но это небольшие суммы – около 70 рублей. Хотелось бы когда-нибудь съездить на отдых за границу, ведь за те три года, что работаю, я нигде не была: то не было денег, то вводились коронавирусные ограничения. А еще я хотела бы отучиться на права и купить машину, но на это тоже еще нужно поднакопить.
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