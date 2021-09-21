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Зачем белорусам новые паспорта и ID-карты?

С 1 сентября белорусы могут заменить привычные паспорта на биометрические документы.

Зачем белорусам новые паспорта и ID-карты?

Внутри страны достаточно ID-карты, которая внешне напоминает водительские права. А для заграничных поездок понадобится биометрический паспорт, схожий с привычными синими книжечками. Нужно ли спешить с заменой старых документов и какие бонусы дадут новые?

Обо всем этом Office Life спросил в Департаменте по гражданству и миграции МВД.

Какие данные будут на ID-карте?


На карточку поместят все основные сведения о человеке: фото, фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, идентификационный номер, гражданство и пол. Укажут номер, тип, дату выдачи и срок действия документа, а также зашифрованное название органа, его выдавшего. Нанесут на такую карточку и QR-код, который позволит с помощью программного обеспечения оперативно получать данные.

На интегральную микросхему, которая считывается только спецтехникой, поместят эти же сведения и биометрические данные, то есть фотографию и отпечатки пальцев. Плюс в чип вошьют электронную цифровую подпись.

Сведений о месте регистрации, детях и браке на карте не будет. Их можно получить из информационных систем МВД бесплатно по запросу.

Зачем на ID-карте две фотографии?


На ID-картах предусмотрены две фотографии: цветная на лицевой стороне и черно-белая на обратной. По словам начальника Департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, это одна из мер защиты биометрических документов от подделки. Так же, как и двухмерный штрихкод, содержащий закодированную информацию о владельце карты.

Как получить биометрические документы?


Нужно обратиться в подразделение по гражданству и миграции по месту жительства. А в дальнейшем, например, в случае потери документа, заменить его можно в любом подразделении гражданства и миграции в стране.

На какой срок выдадут?


Совершеннолетним — на 10 лет, а детям до 14 биометрические паспорта положены исключительно на пять лет.

Можно ли по-прежнему получить обычный паспорт?


Да, старый порядок выдачи и обмена паспорта остается. Алексей Бегун подчеркивает: обязательной замены имеющихся у населения документов на новые биометрические не планируется. Действующие паспорта будут выдавать на прежних условиях. При этом в МВД уверяют, что человек сможет выбрать: получить привычную книжечку или перейти на современную ID-карту. Но оба документа иметь не получится: либо то, либо другое.

Кстати, если вы оформите «пластик», вернуться к бумажному варианту будет уже невозможно.

Выбора нет у иностранных граждан и лиц без гражданства: с 1 сентября они могут получить только биометрические виды на жительство и проездные документы для выезда за границу. Но можно не спешить менять документы старого образца, так как они останутся действительными до окончания срока действия.

В чем плюсы биометрических документов?


Один из плюсов — в чип ID-карты вошьют электронную цифровую подпись. Это даст возможность онлайн совершать юридически значимые действия. К примеру, заказать на портале Национального центра электронных услуг справку из налоговой или получить пропуск для въезда в погранзону.

Новая синяя книжка нужна будет только для выезда за границу. Кстати, данные владельца в ней разместят на первой странице, а не на задней обложке, как мы привыкли. Весомый бонус — все листы в таком паспорте предназначены для виз и отметок о пересечении границы.

Еще один плюс — владелец ID-карты сможет получить сразу два биометрических паспорта. Зачем? Когда один заберут для оформления визы, путешествовать можно по второму. Также новый паспорт разрешит использовать в аэропортах электронные ворота, то есть проходить систему контроля без личного контакта с сотрудниками.

А если виза в старом паспорте?


При наличии в паспорте, подлежащем обмену, действующей визы иностранного государства документ возвращают владельцу на основании письменного заявления. Правда, сначала такой паспорт признается недействительным. Как только необходимость использования документа отпадет, его нужно обязательно сдать в подразделение по гражданству и миграции. Такая же схема относится и к биометрическому паспорту, подчеркивает Алексей Бегун.

Можно ли выезжать за границу только по ID-карте?


В МВД планируют, что в будущем для визитов в страны Евразийского экономического союза (Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия) человеку с ID-картой биометрический паспорт не понадобится.

Сколько стоит новый документ?


ID-карта обойдется в 1,5 базовой величины (сейчас это 29 рублей), биометрический паспорт — в 2 базовые величины. Но для несовершеннолетних, пенсионеров, инвалидов I и II группы предусмотрены льготные ставки госпошлины — 1 и 1,5 базовой.

Как долго делают ID-карту?


В МВД обещают, что выдавать такие документы будут в два раза быстрее, чем нынешний паспорт: максимальный срок — 15 дней, а оперативный — пять.

А как с сохранностью данных?


Работоспособность системы оценили как 24/7, заявляют в ведомстве. На случай чрезвычайной ситуации на серверах предусмотрено дублирование. Если основной блок выйдет из строя, то в любом случае останется копия.
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