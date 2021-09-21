В сентябре в одной из школ Лиды произошла ссора между одноклассницами. Казалось бы, ситуация достаточно банальна, если бы не подробности и последствия.





— Двенадцатилетняя девочка, недавно пришедшая «новенькой» в класс, как оказалось, понравилась многим мальчикам. Такая ситуация не устраивала ее тринадцатилетнюю одноклассницу, которая назначила «стрелку» своей сопернице. Не придумав ничего лучшего, чем выяснение отношений силой, девочки вышли на улицу и за зданием школы устроили спарринг, - рассказали подробности в УВД Гродненского облисполкома.





Арбитром в драке выступил один из одноклассников. Девочки по нескольку раз ударили друг друга по ногам, а когда начались удары по лицу, мальчик постарался остановить драку.





В настоящее время по данному факту проводится проверка, но уже точно известно, что одна из участниц конфликта получила легкие телесные повреждения, вторая же пока что находится в больнице. Действиям девочек будет дана правовая оценка несмотря на малолетний возраст обеих.





Инспекция по делам несовершеннолетних Лидского РОВД напоминает, что за причинение телесных повреждений предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в зависимости от степени тяжести телесных повреждений.





Кроме того любая драка является нарушением общественного порядка, ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 19.1 Кодекса об административных правонарушений Республики Беларусь (мелкое хулиганство).