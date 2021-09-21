ГАИ расставила датчики контроля скорости по всему Минску
УГАИ ГУВД Минорисполкома предупредила о местах установки мобильных датчиков контроля скорости. Они будут работать в «три смены».
Первая смена началась в 7:30. Датчики следующих местах будут работать до 19:30:
пр-т Жукова, 17 (60 км/ч);
пр-т Независимости, 45 (60 км/ч);
пр-т Партизанский, 8 (60 км/ч);
ул. Орловская, 66 (км/ч);
ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч);
ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч);
ул. Чкалова, 1 (60 км км/ч);
пр-т Пушкина, 55 (км/ч).
С 12 до 24 часов будут работать еще три камеры:
МКАД, 53-й км (90 км/ч);
пр-т Независимости, 131/2 (60 км/ч);
пр-т Партизанский, 147 (60 км/ч).
Вечером в 20 часов заработает еще один датчик на улице Московская, 8. Он будет работать до 3 часов, контролируя со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного скорость в 50 км/ч, а со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости — 60 км/ч, пишет reform.by
11:05 21/09/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение