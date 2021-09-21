Первая смена началась в 7:30. Датчики следующих местах будут работать до 19:30:





пр-т Жукова, 17 (60 км/ч);

пр-т Независимости, 45 (60 км/ч);

пр-т Партизанский, 8 (60 км/ч);

ул. Орловская, 66 (км/ч);

ул. Ташкентская, в районе моста через реку Свислочь (60 км/ч);

ул. Ваупшасова, 4/15 (60 км/ч);

ул. Чкалова, 1 (60 км км/ч);

пр-т Пушкина, 55 (км/ч).





С 12 до 24 часов будут работать еще три камеры:





МКАД, 53-й км (90 км/ч);

пр-т Независимости, 131/2 (60 км/ч);

пр-т Партизанский, 147 (60 км/ч).





Вечером в 20 часов заработает еще один датчик на улице Московская, 8. Он будет работать до 3 часов, контролируя со стороны проспекта Независимости в направлении переулка Молочного скорость в 50 км/ч, а со стороны улицы Рабкоровской в направлении проспекта Независимости — 60 км/ч, пишет reform.by



