О начале четвертой волны коронавируса в Беларуси на минувшей неделе официально объявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.





Тот, кто следит за статистикой, заметил, что с конца августа 2021 ежедневное количество вновь заболевших становилось все более впечатляющим и последние дни упорно приближается к двум тысячам. Это самые высокие официальные цифры за всю историю коронавируса в Беларуси, что признает и Минздрав, пишет "Комсомолка".





Одна из особенностей четвертой волны - идет массовая вакцинация от коронавируса, но беларусы прививаться российской и китайской вакциной не спешат.





- Четвертую волну мы уже анонсировали – согласно прогнозам, она должна была прийти. К сожалению холодная погода способствует росту заболеваемости. Сейчас мы находимся почти на самых высоких цифрах минувших волн. Сложность в том, что эти цифры повторяются изо дня в день, в том числе и по госпитализации. Чрезвычайной ситуации нет, но требует напряжения сил системы здравоохранения, - цитирует министра телеграм-канал Минздрава.





Главное отличие новой волны коронавируса в том, что она пришла, когда часть населения в Беларуси сделали прививки от ковида и продолжают вакцинироваться. Увы, это не всегда спасает от заражения. Но врачи на этот счет давно все разъяснили и разложили «по полочкам».





Во-первых, прививка не панацея, но она помогает перенести болезнь легче и без серьезных последствий. Во-вторых, человек, который пришел на вакцинацию, мог быть уже инфицирован, сам не зная того, а вакцина начинает работать не тотчас, а через некоторое время.





Прирост числа заболевших наблюдается и в странах с высокими темпами вакцинации - Израиле, Великобритании, Канаде. В том, что коронавирус снова разгулялся, сыграл свою роль и дельта-штамм, который распространяется особенно активно.





Российский врач-инфекционист Андрей Поздняков, к примеру, считает, что четвертая волна будет похожа на третью, но цепкий дельта-штамм будет поражать всех восприимчивых людей независимо от возраста.





Первая волна: пугающая неизвестность и надежда на иммунитет переболевших

Но прогнозы – штука неблагодарная, особенно в отношении непредсказуемых вирусов. Зимой 2020-го о ковиде в Беларуси рассуждали чисто гипотетически, а когда он у нас появился, говорили о том, что у нас будут распространены штаммы, которые вызывают менее тяжелое течение заболевания.





Первая волна коронавируса была особенно тяжелой - никто толком не знал, как лечить коронавирус, какие у него последствия. Врачи работали на износ, некоторые буквально ночевали на работе, чтобы не нести заразу домой.





Больницы перепрофилировали под пациентов с ковидом, обычные медицинские маски и дезинфицирующие средства для рук на время стали дефицитом и взлетели в цене.





Появились ежедневные сообщения об умерших с диагностированным коронавирусом. Неожиданная беда сплотила людей. Кажется, впервые за многие годы люди вспомнили старое доброе белорусское слово «талака», чтобы оказать посильную помощь медикам – организовывали пошив масок, сбор защитных щитков и перевод денег на специально созданные счета.





Немного выдохнуть удалось к лету, когда появилась надежда, что у переболевших сформируется иммунитет, и статистика болеющих пойдет на убыль.





Вторая волна: перспектива вакцинации и вдвое больше заболевших за день

А вторая волна, которая пришла осенью 2020-го, оказалась намного мощнее. В ноябре только официальное количество заболевших за сутки перевалило за полторы тысячи, а в январе в некоторые дни было под две тысячи.





Возможность заболеть коронавирусом второй раз в то время мало кто рассматривал. Но уже в январе, на пике второй волны, в интервью «Комсомолке» врач-инфекционист Никита Соловей признал, что такие случаи иногда встречаются.





Третья волна: повторное заражение и доступные прививки

Во время третьей, начавшейся в апреле 2021 года, случаи, когда люди заражались короанвирусом по второму, а то и по третьему разу, уже встречались сплошь и рядом. Причем второй и последующие разы заболевание не всегда переносилось легче. В больницы поступало очень много тяжелых пациентов – с большим поражением легких, температурой под 40, которая ничем не сбивалась, и низкой сатурацией.





Врачи заметили и необычные проявления коронавируса, с которыми не сталкивались раньше: поражения сердечно-сосудистой и нервной системы, мультисистемные синдромы, от которых страдает весь организм.





Если во время первой волны в группу риска входили пожилые люди, а также страдающие рядом хронических заболеваний и ожирением, то весной начала массово болеть молодежь.





Именно в это время белорусам наконец-то стали доступны прививки от коронавируса. Первое время прививали тех, кто по состоянию здоровья или роду деятельности был в группе риска.





Когда начали вакцинировать всех желающих, сначала у прививочных кабинетов выстраивались очереди. Но сегодня беларусы не спешат прививаться российской и китайской вакциной. На сегодня в стране привито двумя дозами вакцины всего чуть более 15% населения. Хотя медики настаивают: прививаться надо!







