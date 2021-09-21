







Утром 19 сентября в деревне Шауляй, Шальчининкского района во дворе дома было обнаружено тело мужчины (1960 г.р.) с многочисленными кусанными ранами.





По данным полиции, тело ужасно изувечено, некоторых его частей нет – предполагают, что часть останков съела изголодавшаяся собака хозяйки дома.





Погибший - сожитель женщины. В доме долго и много пили (по предварительным данным, праздновали день рождения), дворовую собаку оставили на произвол судьбы, ее несколько дней не кормили.





Никто из находившихся в доме не заметил, когда произошла трагедия.





Предполагают, что мужчина утром вышел во двор, тогда на него и напала собака. Только позже нетрезвая женщина заметила, что пропал ее сожитель, и пошла его искать, тогда и были обнаружены изувеченные останки.





"Страшная картина. Части тела не осталось", – рассказал один из полицейских.





Полицейские долго не могли войти во двор – собака вела себя агрессивно. Потом хозяйке удалось ее успокоить.





Собаку увезли в приют.