







"Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", - говорилось в сообщении, распространенном 10 сентября.





За день до этого о предстоящем снятии всех коронавирусных ограничений на авиасообщение между Россией и Беларусью сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.





В свою очередь Минтранс Беларуси сообщил, что "при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо пользоваться теми требованиями, которые предъявляются российской стороной, а именно использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".





По данным Минтранса, в ближайшее время разработчиками будет доработано данное приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.





В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам за исключением маршрута Минск-Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.





По данным Минтранса, до пандемии только две российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты семь российских авиакомпаний по различным направлениям.





В сообщении говорилось, что по �мо уже существующих направлений, Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калиниград-Гродно.





"Одновременно с этим, авиационные власти Беларуси совместно с ОАО "Авиакомпания Белавиа" проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям и открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании", - отмечали в Минтрансе.





На сайте авиакомпании "Белавиа" сообщалось, что она увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации.





Так, в московский аэропорт "Домодедово" авиакомпания будет выполнять два рейса в день с 21 сентября, с 25 сентября - количество рейсов вырастет до трех. Увеличивается и частота полетов в "Шереметьево" - два рейса в день с 21 сентября.





Также с 21 сентября "Белавиа" будет летать два раза в день в Санкт-Петербург, с 29 сентября - три раза в день. В другие города России запланированы по два рейса в неделю - в Ростов-на-Дону и Самару (с 26 сентября), в Екатеринбург (с 28 сентября), в Уфу и Казань (с 29 сентября).