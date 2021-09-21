+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Москва снимает ограничения на авиасообщение с Беларусью

Россия с 21 сентября снимает все ограничения на авиасообщение с Беларусью, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.



"Воздушное сообщение между странами, временно ограниченное в связи с распространением COVID-19, будет восстановлено в полном объеме", - говорилось в сообщении, распространенном 10 сентября.

За день до этого о предстоящем снятии всех коронавирусных ограничений на авиасообщение между Россией и Беларусью сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В свою очередь Минтранс Беларуси сообщил, что "при осуществлении полетов в Россию пассажирам необходимо пользоваться теми требованиями, которые предъявляются российской стороной, а именно использование мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

По данным Минтранса, в ближайшее время разработчиками будет доработано данное приложение, с целью включения в него сведений о вакцинации.

В соответствии с соглашением о воздушном сообщении между странами нет ограничений ни по направлениям, ни по частотам за исключением маршрута Минск-Москва, для которого предусмотрено 63 рейса в неделю для каждой стороны.

По данным Минтранса, до пандемии только две российские авиакомпании выполняли полеты в Беларусь (Аэрофлот и ЮТэйр) по маршруту Москва-Минск. В настоящее время в республику выполняют полеты семь российских авиакомпаний по различным направлениям.

В сообщении говорилось, что по �мо уже существующих направлений, Росавиация выдала российским авиакомпаниям назначения на выполнение полетов по следующим направлениям: Петрозаводск-Минск, Мурманск-Минск, Красноярск-Минск, Астрахань-Минск, Казань-Минск, Новосибирск-Минск, Нижний Новгород-Гомель, Калининград-Гомель, Москва-Гомель, Москва-Гродно, Калиниград-Гродно.

"Одновременно с этим, авиационные власти Беларуси совместно с ОАО "Авиакомпания Белавиа" проводят работу по увеличению частот по существующим направлениям и открытию новых направлений в аэропорты России с целью расширения маршрутной сети авиакомпании", - отмечали в Минтрансе.

На сайте авиакомпании "Белавиа" сообщалось, что она увеличивает количество рейсов в города Российской Федерации.

Так, в московский аэропорт "Домодедово" авиакомпания будет выполнять два рейса в день с 21 сентября, с 25 сентября - количество рейсов вырастет до трех. Увеличивается и частота полетов в "Шереметьево" - два рейса в день с 21 сентября.

Также с 21 сентября "Белавиа" будет летать два раза в день в Санкт-Петербург, с 29 сентября - три раза в день. В другие города России запланированы по два рейса в неделю - в Ростов-на-Дону и Самару (с 26 сентября), в Екатеринбург (с 28 сентября), в Уфу и Казань (с 29 сентября).
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]