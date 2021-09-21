Владислав Хандогий, фото classicalmusicnews.ru





В финале Владислав исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Он стал лучшим не только по версии жюри, но и получил приз зрительских симпатий, а также специальный приз имени Скрябина и право выступить с симфоническим оркестром Сан-Ремо в сезоне 2022 года.





В жюри конкурса входили известные пианисты: итальянцы Джанкарло де Лоренцо, Антонио ди Кристофано, Лоренцо ди Белла, Винченцо Бальцани, россиянин Юрий Богданов, южнокореянка Сун Ён Ро и француженка Франсуаза Шово.



