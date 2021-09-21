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Белорус выиграл на международном конкурсе молодых пианистов в Сан-Ремо

19-летний беларусский музыкант Владислав Хандогий выиграл международный конкурс фортепьянной музыки RPM Sanremo, проводящийся в итальянском городе Сан-Ремо.

Владислав Хандогий, фото classicalmusicnews.ru

В финале Владислав исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Он стал лучшим не только по версии жюри, но и получил приз зрительских симпатий, а также специальный приз имени Скрябина и право выступить с симфоническим оркестром Сан-Ремо в сезоне 2022 года.

В жюри конкурса входили известные пианисты: итальянцы Джанкарло де Лоренцо, Антонио ди Кристофано, Лоренцо ди Белла, Винченцо Бальцани, россиянин Юрий Богданов, южнокореянка Сун Ён Ро и француженка Франсуаза Шово.
Reform.by
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