Белорус выиграл на международном конкурсе молодых пианистов в Сан-Ремо
19-летний беларусский музыкант Владислав Хандогий выиграл международный конкурс фортепьянной музыки RPM Sanremo, проводящийся в итальянском городе Сан-Ремо.
Владислав Хандогий, фото classicalmusicnews.ru
В финале Владислав исполнил концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Рахманинова. Он стал лучшим не только по версии жюри, но и получил приз зрительских симпатий, а также специальный приз имени Скрябина и право выступить с симфоническим оркестром Сан-Ремо в сезоне 2022 года.
В жюри конкурса входили известные пианисты: итальянцы Джанкарло де Лоренцо, Антонио ди Кристофано, Лоренцо ди Белла, Винченцо Бальцани, россиянин Юрий Богданов, южнокореянка Сун Ён Ро и француженка Франсуаза Шово.
09:47 21/09/2021
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