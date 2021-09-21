







Четверо мужчин и три женщины (у двух из них — несовершеннолетние дети) были задержаны возле трассы М1 ночью 1 сентября. В поле 82 тюка сена были разрисованы «протестной символикой».





Как теперь стало известно правозащитникам, после задержания всех доставили в Дзержинский РОВД, по местам жительства провели обыски. Было возбуждено уголовное дело о злостном хулиганстве по ч. 2 ст. 339 УК. Всем семерым назначили меру пресечения в виде содержания под стражей и поместили в СИЗО в Жодино.





Задержанным от 27 до 51 года. Правозащитники выяснили их имена: это Александр Бобко, Игорь Мысливец, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, Иван Черевяко, муж и жена Андрей и Катерина Арико. По статье 339 им грозит до 6 лет лишения свободы.