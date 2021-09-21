+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Минчан, разрисовавших тюки с сеном, задержали по уголовному делу

Семерых жителей Минска, которых задержали в начале сентября за разрисованные тюки с сеном на поле, взяли под стражу по уголовному делу. Об этом сообщают правозащитники.



 
Четверо мужчин и три женщины (у двух из них — несовершеннолетние дети) были задержаны возле трассы М1 ночью 1 сентября. В поле 82 тюка сена были разрисованы «протестной символикой».

Как теперь стало известно правозащитникам, после задержания всех доставили в Дзержинский РОВД, по местам жительства провели обыски. Было возбуждено уголовное дело о злостном хулиганстве по ч. 2 ст. 339 УК. Всем семерым назначили меру пресечения в виде содержания под стражей и поместили в СИЗО в Жодино.

Задержанным от 27 до 51 года. Правозащитники выяснили их имена: это Александр Бобко, Игорь Мысливец, Елена Дедюля, Ольга Дубовик, Иван Черевяко, муж и жена Андрей и Катерина Арико. По статье 339 им грозит до 6 лет лишения свободы.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]