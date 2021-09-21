В эфире телеканала СТВ поэтесса отметила, что «очень хотелось написать что-то именно о Беларуси, для Беларуси, для людей, которые здесь живут. Так и появилась эта песня. Подтекст такой – если ее послушать, сразу можно понять, о чем идет речь», пишет Телеграф.

«Стихи писались конкретно для нашей Belavia», — сказал Солодуха.

«Когда нам пытались перекрыть кислород, хотели закрыть небо», — добавила Андросова. «Помните, когда запретили полеты во многие страны, столицы? И Юля откликнулась», — подчеркнул артист.





Юлия также рассказала, что «прекрасно понимала, что Александр Антонович – это тот, кто должен эту песню исполнить, это именно его тема, его мощь, творческая сила. Мне кажется, по-другому не должно было быть».

Солодуха отметил, что стихи его «сильно цепанули», а готовая песня «просто покорила».

А композитор Елисеенков сказал, что «какие-то строчки сам потом анализировал, говорил: Саша, в песне есть фиксация времени»:

«Наверное, это ощущение времени меня тоже взяло. Я написал ее за один день, за пару часов все было сделано. Образ васильков, которые нарисованы на самолетах Belavia. Образ василька – это образ Беларуси, людей, нашего менталитета. Как мне казалось, в ней есть доброта. Это добрая песня, которая дает надежду, оптимизм людям и доброе отношение к своей земле», — объяснил он.





«Одно название говорит само за себя – «Мы– живы!», — резюмировал Солодуха.