+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Стихи писались конкретно для нашей Belavia» — Солодуха рассказал, как записал песню «Мы живы» после инцидента с Ryanair в Минске

Заслуженный артист Республики Беларуси Александр Солодуха, поэтесса Юлия Андросова и композитор Олег Елисеенков рассказали о новой песне про Беларусь «Мы живы», которую написали для Belavia, «когда запретили полеты во многие страны».

В эфире телеканала СТВ поэтесса отметила, что «очень хотелось написать что-то именно о Беларуси, для Беларуси, для людей, которые здесь живут. Так и появилась эта песня. Подтекст такой – если ее послушать, сразу можно понять, о чем идет речь», пишет Телеграф.
«Стихи писались конкретно для нашей Belavia», — сказал Солодуха.
«Когда нам пытались перекрыть кислород, хотели закрыть небо», — добавила Андросова. «Помните, когда запретили полеты во многие страны, столицы? И Юля откликнулась», — подчеркнул артист.

Юлия также рассказала, что «прекрасно понимала, что Александр Антонович – это тот, кто должен эту песню исполнить, это именно его тема, его мощь, творческая сила. Мне кажется, по-другому не должно было быть».
Солодуха отметил, что стихи его «сильно цепанули», а готовая песня «просто покорила».
А композитор Елисеенков сказал, что «какие-то строчки сам потом анализировал, говорил: Саша, в песне есть фиксация времени»:
«Наверное, это ощущение времени меня тоже взяло. Я написал ее за один день, за пару часов все было сделано. Образ васильков, которые нарисованы на самолетах Belavia. Образ василька – это образ Беларуси, людей, нашего менталитета. Как мне казалось, в ней есть доброта. Это добрая песня, которая дает надежду, оптимизм людям и доброе отношение к своей земле», — объяснил он.

«Одно название говорит само за себя – «Мы– живы!», — резюмировал Солодуха.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]