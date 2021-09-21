Фотофакт: На Житомирщине установили памятник картошке
Открытие состоялось на ежегодном фестивале картофеля, гостей мероприятия угощали блюдами из этого корнеплода.
Фото: zhzh.info
Памятник картошке в Овруче
В городе Овруч Житомирской области установлен памятник самому популярному украинском овощу - картошке. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила ТСН.
Напомним, в США ученые выяснили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию, пишет Корреспондент.
08:47 21/09/2021
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