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Памятник картошке в Овруче





В городе Овруч Житомирской области установлен памятник самому популярному украинском овощу - картошке. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила ТСН.





Напомним, в США ученые выяснили, что употребление вареного или печеного картофеля снижает артериальное давление и помогает предотвратить гипертонию, пишет Корреспондент.



