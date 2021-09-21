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В Минске почти неделю ищут 14-летнюю девочку. Может вы её видели

15 сентября Виолетта Ладутько ушла из дома и не вернулась.


Ориентировка на девушку была размещена в телеграм-канале «Милиция Минска».

На вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см. Была одета в чёрный пиджак, белый топ с чёрной окантовкой, бежевые брюки, белые носки, белые кроссовки.

При себе имела пакет с синими брюками, темно-серыми джинсами, свитер в полоску.

Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить в Московское РУВД Минска:

8 (017) 239-63-36; 8 (029) 268-51-50; 8 (029) 625-06-66; 102.
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