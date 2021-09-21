



Ориентировка на девушку была размещена в телеграм-канале «Милиция Минска».





На вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 160 см. Была одета в чёрный пиджак, белый топ с чёрной окантовкой, бежевые брюки, белые носки, белые кроссовки.





При себе имела пакет с синими брюками, темно-серыми джинсами, свитер в полоску.





Если вам известно местонахождение подростка на фото, просьба сообщить в Московское РУВД Минска:





8 (017) 239-63-36; 8 (029) 268-51-50; 8 (029) 625-06-66; 102.