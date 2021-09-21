



Этот день также считают женским, ведь по традиции, уважают женщину как продолжательницу рода, хранительницу семьи.





На празднование Второй Пречистой раньше не скупились. Отмечали целых пять дней. Называли их Осенины. Начинали с 20 сентября - предпразднства Рождества Богородицы. Люди накрывали пышные столы, ходили друг к другу в гости, устраивались веселые ярмарки, смотрины невест, назначали даты свадеб.





Обязательно сегодня к молодоженам приходила родня в гости, чтобы те отчитались о своей семейной жизни. Затем молодые вместе с свекром i свекровью шли к родителям жены. Так пытались установить дружеские отношения в новой семье.





Сегодня нельзя ссориться, сквернословить, выполнять тяжелую работу. Зато стоит провести день с добрыми намерениями и в хорошем настроении.





Народные приметы





Пришла Пречистая - на дереве чисто, а придет Покрова - на дереве голо.





Пречистая - картофель чистая.





Пришла Пречистая - принесла сватов нечистая.





Первая Пречистая рожь засевает, а вторая - дождем поливает.





Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень будет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.





Если девушка умоется к востоку солнца, то ее обязательно просватають в этом году.





Чтобы б ть здоровым, в этот день сжигали старую одежду и обувь. Хорошей приметой в этот день считалось испачкать руки чем-то черным. Это означало, что вскоре можно получить выгодное предложение, связанную с деньгами и прибылью.





С конца августа начиналась ряд народных праздников, связанных с Пресвятой Богородицей - Первую Пречистую отмечается 28 августа на Успения Пресвятой Богородицы, Вторая Пречистая - 21 сентября, Третья Пречистая - 4 декабря - Введение во храм Пресвятой Богородицы. Об этих днях в народе сложили поговорку: "Первая Пречистая рожь засевает, вторая - дождем поливает, а третья - снегом покрывает".