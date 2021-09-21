Половина жителей не может потратить и доллара в день, каждые три секунды в Африке от голода умирает ребенок. Помощь континенту оказывают многие государства и международные организации.





Но есть и частные небольшие инициативы, которые регулярно помогают детям Африки. Об одной из таких рассказал белорус Руслан Яроцкий. Каковы мотив и цель его благотворительной миссии, сколько сил и средств надо, чтобы накормить 200 африканских детей - в интервь ю Смартпресс.





- С чего началась помощь жителям Африки, и почему выбор пал на нее?





- Беларусь - страна относительно благополучная, и я не чувствовал, что у массы людей есть большая нужда. Африка же - известный своей бедностью регион, мои друзья бывали там, рассказывали. После этих историй я захотел увидеть сам. Идея однажды превратилась в навязчивую. Потом я понял: можно всю жизнь хотеть, а можно взять и сделать. Так мы с компаньоном по работе спланировали первую поездку: откладывали деньги, связались с Православной Церковью Кении, уточнили, в каких школах и приютах нужна помощь, и поехали.





- Помните первое впечатление?





- Первая поездка оставила абсолютно шоковое состояние: одно дело - видеть Африку в документальных фильмах, другое дело - своими глазами. Когда мы вернулись, я думал, что по доброй воле туда больше никогда не поеду. Но прошло время, я вспомнил африканских детей и их безысходность… С тех пор 6 лет ежегодно, а то и дважды в год, мы ездим в Африку.





Не сложно представить, что вызвало шок...





Это понимание, что человеческая жизнь ничего не стоит. Идешь в сельской местности, а в куче мусора лежит человек - живой или нет… Ты не понимаешь. А вокруг - общее равнодушие. Дети в Африке засыпают голодными. У нас такая ситуация - дикость, невозможно представить, если это не очевидно асоциальная история.





В Африке много регионов, где дети никогда не бывают сытыми. При этом они никогда не теряют достоинства, не набрасываются на еду. Они знают, что еды должно хватить на всех

Там большое количество сирот, есть регионы, где каждый третий ребенок ВИЧ-инфицирован. Заботится о них некому. Государство предпринимает попытки, но государственность в Африке - тоже весьма специфична…





Благодарность африканцев - по нашим меркам ни за что - придает сил. Там все понятно: есть голод, накормил людей - хорошо, они счастливы. Надо кому-то обследоваться в больнице - организовал. В этот раз организовали медобследование женщинам, которые живут на улице и там же рожают детей. Ты вложил эти деньги, и они не вернуться к тебе никогда, но ты сделал добро. На самом деле, мы получаем больше, чем отдаем.





Второй раз поехали - было легче, третий - еще легче. Сейчас вернулись из очередной поездки, но уже планируем следующую.





- И все-таки Ваш мотив?





- Я всегда мыслил себя как человека Церкви, а одна из главных добродетелей христианства - милосердие. Мотив в секулярном обществе не моден, но он религиозный.





- Как прошла последняя поездка и кому удалось помочь?





- Мы жили в митрополии Кенийской Православной Церкви, которую возглавляет митрополит Кенийский Макарий, известный в Африке иерарх. Он предложил нам оказать помощь школам и приютам, которые на данный момент исчерпали свои ресурсы. Мы знали, что там - самое “дно”. Каждый день мы посещали по 1-3 приюта и покупали продукты. Посетили гораздо больше, чем думали - охватили примерно 1,5 тыс. детей.





Например, есть 300 евро. Представьте, что этого достаточно, чтобы для школы Св. Климента в Найроби купить продукты и организовать трехразовое питание для 200 детей на месяц.

С одним священником мы участвовали в акциях по приготовлению пищи для людей, живущих на улицах в самых неблагополучных районах, куда даже полиция не заезжает. Также закупали средства гигиены для женщин и девушек, живущих на улицах. Каждый раз навещаем семьи, в которых живут дети с особенностями в развитии. Хорошая была поездка, много сделано.





- А учитывая пандемию?





- Африка сейчас наиболее уязвима в плане медицины и вакцинации. Да, также отвозили СИЗы, постарались упаковать как можно больше многоразовых масок, витаминные комплексы. Обычная многоразовая маска у нас ценности не имеет: берешь, выбрасываешь, берешь следующую. А там люди маскам радуются и благодарят.





- Какова реакция на Вашу деятельность, наверняка, есть хейтеры?





- После каждой поездки я сталкиваюсь с хейтерами, читаю комментарии подобного рода: “а нечего им делать”, “а что этим неграм надо”, “а почему Африка”... Понимаете, есть желание и свобода каждого человека: помогать тому, кому он считает нужным. Если хочется заниматься Африкой или Индией - ради Бога. Кто-то занимается благотворительностью в Беларуси - прекрасно! Интересно, что критикуют люди, которые сами ничего не делают, а ведут себя так, как будто их ограбили. Но мы же не пришли к ним домой, не забрали у них деньги. Мы делаем все сами и даже не нуждаемся в особой рекламе, исключительно лишь для привлечения внимания к теме.





- А не происходит выгорание, ведь морально тяжело постоянно наблюдать страдания?





- Каждый по-разному переживает созерцание смерти, боли, нищеты. Мне кажется, ничего реалистичнее смерти нет. Я не сталкивался с выгоранием. Хотя в этот раз мы были на четырех похоронах, умерли молодые люди. Это, безусловно, травмирует. Но с тем, кому ты помогаешь, знакомишься, они становятся частью твоей жизни.





Годами живешь, зарабатываешь деньги, тратишь деньги - здесь выгореть проще. А когда ты сталкиваешься с нуждой и решаешь проблему хотя бы одного человека хотя бы на день - это мощный заряд. Это делает меня счастливее.





- Сколько тех, кто Вас поддерживает?





- Движение наше объединяет много разных людей, их десятки. Они не хотят афишировать свою помощь, но они есть в Беларуси, России, Германии, Литве, Польше, в Норвегии и Великобритании. Сейчас я живу не в Беларуси, и у нас нет возможности ездить по приходам и рассказывать о миссии в Африке, но по-прежнему есть много волонтеров в Минске и в Гродно, которые болеют этой темой, и благодаря им все получается.





Мы сами работаем, пытаемся что-то отложить. Благотворительность не надо афишировать, не надо чьего-либо одобрения. Хочется, чтобы работа, которая была начата в Беларуси, в Беларуси и продолжалась… Но важно, что многих мы просто познакомили с Африкой, и они сами теперь систематически помогают средствами, закупают продукты, помогают строить приюты.





Наша главная задача - не деньги собирать, мы стараемся людей напрямую выводить на приюты. Чтобы благотворители знали, что это реально существующие приюты, что деньги там потратят на заявленные цели, предоставят отчеты.

Волонтерский характер нам облегчает задачу, не надо сложных организационных мероприятий, можно просто давать подлинную информацию о приютах и их нуждах. А когда мы отправляется в поездку, стараемся контролировать расход средств - закуплена ли мебель или продукты. Но за нашу практику с вопиющей халатностью не сталкивались.





- В Африке знают о Беларуси?





- Сейчас они уже знают о Беларуси. Первоначально, конечно, ассоциировали с Россией, приходилось объяснять, показывать на карте. А сейчас все, с кем мы работаем и у кого бываем, знают о Беларуси. У нас действительно красивая и хорошая страна, о которой можно много рассказать.





- Может было желание у белорусов усыновить ребенка?





- Такое желание когда-то изъявляли, но это настолько сложно, что не каждый человек сможет пройти путь. Если в Западной Европе еще можно сделать, то для наших стран практически нереально. Бедные страны почему-то всеми силами делают вид, что они не бедные. Гораздо проще помочь юноше или девушке на месте - с образованием, поддержать при создании семьи. Когда-то у нас была мечта организовать отдых африканских детей в Беларуси, но оказалось настолько сложно документально, что мы оставили идею. Особенно в силу того, что у нас волонтерское движение. Может, когда-нибудь это станет возможным.





- А изменится ли ситуация в Африке когда-нибудь, как считаете?





- Белый человек несет ответственность за то, что происходит сейчас в Африке. Да, все зачатки государственности благодаря колониализму и появились. Но богатейшие ресурсы Африки принадлежат белым людям, обогащается Европа, но не Африка.





Африка всегда воспринималась как источник ресурсов: никто в людей не вкладывал. Никогда не было заинтересованности в том, чтобы африканцы получали образование и развивались. У них всегда забирали и часто силой, а все это вылилось в ненависть и в борьбу за независимость.

Хотя позитивные тенденции есть, если взять восточную Африку. Мы видим, как молодежь едет учиться в Европу, многие возвращаются. Школы и университеты строятся. Я оптимист, может маленькими шагами ситуация будет меняться.





- О чем мечтают дети Африки?





- Дети мечтают о том, чтобы ложиться спать сытыми. Они мечтают о тех вещах, которые для нас норма: есть, спать дома, получить образование. А вообще они такие же, как и мы. Девчонки мечтают выйти замуж и найти работу. Парни тоже мечтают о работе, чтобы обеспечивать свои семьи. Мы живем с этими благами и воспринимаем их как данность. Люди стремятся к счастью. Просто мы воспринимаем счастье как нечто само собой разумеющееся.





Видишь, как девчонки 14-15-16 лет стоят в очереди за похлебкой. А наши девочки в этом возрасте такие красавицы, уверенные в себе, они выбирают смартфоны, одежду…

Африканские девочки же не виноваты, что родились не в той стране и не в то время. Ты переживаешь вместе с ними это унижение.





Мы видим много, что может человека довести до депрессии. Но если воспринимать это как вызов, то благотворительность делает человека наполненнее.





- А Вы о чем мечтаете?





- Моя мечта приземленная и простая: я хочу заниматься этой работой в Беларуси. Белорусы - очень отзывчивые! В нашей стране много людей, которые готовы помогать: разных конфессий, неверующие, бизнесмены, многодетные. За 6 лет мы увидели столько доброты в наших людях! Я хочу, чтобы наше движение стало настоящей организацией.





- Когда следующая поездка?





- Следующая поездка будет в следующем году. Все контакты сейчас происходят через социальные сети, поэтому отвечу всем, кого будет интересовать информация. Многие едут отдыхать и спрашивают, как заодно и помочь. Мы напрямую выводим на школы и приюты, они продолжают общение и делают добрые дела самостоятельно.



