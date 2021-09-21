Фото: в Испании лава после извержения вулкана замедлила ход (twitter.com/JacopoKNatale)









Об этом сообщает Reuters.









Извержение вулкана вызвало эвакуацию 5500 жителей и разрушило около 100 домов. Власти утверждают, что потоки лавы начали двигаться медленнее, чем предполагалось изначально.





Предполагается, что поток расплавленной породы не достигнет Атлантического океана. Эксперты говорят, что если и когда это произойдет, это может вызвать новые взрывы и облака токсичных газов.





"Движение лавы происходит намного медленнее, чем было изначально... В течение дня не было значительного прогресса", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Мигель Анхель Моркуенде.





Напомним, что из-за извержения вулкана на Канарах планировалось эвакуировать 10 тысяч человек. Такое решение приняли власти после того, как лава начала двигаться к населенным районам.





Ранее сообщалось, что премьеру Испании пришлось отменить поездку в США из-за извержения вулкана.