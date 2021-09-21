На Канарах лава из вулкана замедлила ход: сотня домов разрушена, люди эвакуируются
В Испании на Канарских островах лава замедлила ход после извержения вулкана. Однако около 100 домов разрушены и люди продолжают спасаться эвакуацией.
Фото: в Испании лава после извержения вулкана замедлила ход (twitter.com/JacopoKNatale)
Об этом сообщает Reuters.
Извержение вулкана вызвало эвакуацию 5500 жителей и разрушило около 100 домов. Власти утверждают, что потоки лавы начали двигаться медленнее, чем предполагалось изначально.
Предполагается, что поток расплавленной породы не достигнет Атлантического океана. Эксперты говорят, что если и когда это произойдет, это может вызвать новые взрывы и облака токсичных газов.
"Движение лавы происходит намного медленнее, чем было изначально... В течение дня не было значительного прогресса", - сказал координатор по чрезвычайным ситуациям Мигель Анхель Моркуенде.
Напомним, что из-за извержения вулкана на Канарах планировалось эвакуировать 10 тысяч человек. Такое решение приняли власти после того, как лава начала двигаться к населенным районам.
Ранее сообщалось, что премьеру Испании пришлось отменить поездку в США из-за извержения вулкана.
07:46 21/09/2021
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