



Это поезда повышенной комфортности, каждый из которых рассчитан на 727 пассажиров. Они сменят 5-вагонные составы "Ласточек" на данном маршруте. В старых поездах насчитывалось 341 место.





Привычное "зеркальное" расписание движения поездов останется прежним, как и цена билетов.





Первый рейс скоростного международного поезда "Ласточка" между Москвой и Минском состоялся 30 апреля. Пассажирам доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый.