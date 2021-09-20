Новые "Ласточки" пустят из Москвы в Минск с 1 октября
На международном железнодорожном маршруте между Москвой и Минском с 1 октября будут ходить две новые 10-вагонные "Ласточки", сообщает РЖД.
Это поезда повышенной комфортности, каждый из которых рассчитан на 727 пассажиров. Они сменят 5-вагонные составы "Ласточек" на данном маршруте. В старых поездах насчитывалось 341 место.
Привычное "зеркальное" расписание движения поездов останется прежним, как и цена билетов.
Первый рейс скоростного международного поезда "Ласточка" между Москвой и Минском состоялся 30 апреля. Пассажирам доступны три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый.
21:20 20/09/2021
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