



Лидер белорусских индивидуальных предпринимателей Анатолий Шумченко переживает тяжелый период в жизни. С 2003 года он возглавлял общественное объединение «Перспектива», выступал организатором массовых акций протеста предпринимателей, инициатором проведения переговоров с властями.





Но недавно власти решили ликвидировать общественную организацию, которая почти 20 лет отстаивала права рабочих. Более того, в конце августа у самого Шумченко дома провели обыск – к счастью, он остался на свободе.





Уже через несколько недель Шумченко ожидала новая большая неприятность: он и вся его семья заболели коронавирусом.





Первые дни лидер предпринимателей лечился дома, ему удавалось сбивать температуру. Но дальше стало хуже.





14 сентября Шумченко вызвал скорую, обследование выявило у него поражение легких в 25%. С тех пор он лежит в 1-й городской больнице Минска, откуда обновляет свою страницу в соцсетях и рассказывает о своем лечении.





«В больнице протокол лечения короны – это капельница с очищением крови и укол в живот от тромбоза. И все… Дальше, как организм справится», – написал Шумченко в одном из первых постов.





«В день выпиваю 3 литра, плюс раствора капельницы вливают 2,4 литра. Много надо пить… туалет мой второй дом)))»





«Полный пипец». Что пишет из больницы лидер предпринимателей, заболевший ковидом





«Одна баночка с гормонами, вторая парацетамол, третья 1200 раствор. Это толь о что прокапали, чтобы сбить температуру под 39. Такое ощущение, что это никогда не закончится… Буду бороться, так не сдамся этой паскуде».





Дальше впечатления Шумченко о лечении стали намного хуже.





«Ребята, у кого есть выходы на врачей 1 городской больницы кардиологии, где я лежу?!





Сегодня не могли капельницу поставить 3,5 часа, за это время температура поднялась больше 39 и мне пришлось бегать и просить прокапать в коматозном состоянии. Гормоны, физиология и парацетамол сбивают температуру, но их надо заранее лить, когда 38,5, но не больше. Это был полный пипец ждать и мучаться…», – написал 18 сентября Шумченко.





Любопытно, что лидер предпринимателей, несмотря на советы врачей, не вакцинировался от COVID-19.





Видимо, отвечая на укоры Шумченко написал: «По поводу вакцинации «Спутником». Рядом лежит сосед, привитый Спутником: одышка, тяжело ходить, поражение лёгких». Затем он более развернуто объяснил свою позицию.





«Сейчас ковид явно мутационный, который не боится Спутника и Синофарма. Произошло то, чего все ждали: вакцины не могут угнаться за мутацией новых штаммов. Лечения, как такового нет! Все что могут сделать врачи – капельницы раствора, чтобы разбавить ковидную кровь, сделать укол гепарина в живот, против тромбоза, сбить температуру, если возможно, дать кислород и поднять сатурацию. Все остальное зависит от вашего организма. Коварный ковид интеллектуален к тому же и может подстраиваться под жаропонижающие, когда первый раз собьёт, а потом уже приноровился и лекарство не работает».





Однако утверждения Шумченко выглядят довольно спорными. Главный врач Барановичской городской больницы Александр Ткачев заявил газете Наш Край следующее:





«Могу ответственно заявить, что среди тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией у нас в больнице пока не было ни одного человека, который был бы вакцинирован. Хотя прививочная кампания стартовала больше года назад. А это говорит о многом!»





А министр здравоохранения Дмитрий Пиневич призвал белорусов активнее принимать решение в пользу вакцинации:





«Мне не хотелось бы приглашать белорусов на экскурсию в реанимационные отделения больниц. Весь мировой опыт говорит, что вакцинация – это единственный способ сохранить свое здоровье и жизни своих близких».







