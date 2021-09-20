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Автовладельцам в Беларуси начали выставлять к уплате транспортный налог

Автовладельцы в Беларуси начали получать от налоговых инспекций извещения с суммами к уплате транспортного налога.

Автовладельцам в Беларуси начали выставлять к уплате транспортный налог
Один из читателей сообщил Автобизнесу, что сумму к уплате, а это 29 рублей, он увидел в своем личном кабинете плательщика на сайте налоговой инспекции и "уже оплатил".

Вот электронная квитанция об оплате:


По почте же пока извещение читателю не приходило. Сам он является владельцем автомобиля Peugeot 308 1.6, 2015 г.в.

Напомним, что в 2021 году налог необходимо будет уплатить не позднее 15 декабря, авансовый платеж за автомобиль составит одну базовую величину (29 руб.), за прицеп, прицеп-дачу, мотоцикл – 20 рублей. 

Извещение налогового органа будет направлено не позже 1 ноября 2021 года. 

Произвести доплату транспортного налога в 2022 году нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения из ИМНС, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.  
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