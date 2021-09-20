Один из читателей сообщил Автобизнесу, что сумму к уплате, а это 29 рублей, он увидел в своем личном кабинете плательщика на сайте налоговой инспекции и "уже оплатил".





Вот электронная квитанция об оплате:









По почте же пока извещение читателю не приходило. Сам он является владельцем автомобиля Peugeot 308 1.6, 2015 г.в.





Напомним, что в 2021 году налог необходимо будет уплатить не позднее 15 декабря, авансовый платеж за автомобиль составит одну базовую величину (29 руб.), за прицеп, прицеп-дачу, мотоцикл – 20 рублей.





Извещение налогового органа будет направлено не позже 1 ноября 2021 года.





Произвести доплату транспортного налога в 2022 году нужно будет не позднее 15 ноября 2022 года на основании извещения из ИМНС, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года.