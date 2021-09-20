



По предварительной информации, из горловины печи произошел выброс раскаленного металла. В результате двое рабочих (40 и 50 лет) получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц этого металла и возгорания одежды, в которой находились.





В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.





По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.





Фото Следственного комитета