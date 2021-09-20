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В Лунинце произошел выброс раскаленного металла из печи: пострадали два человека

Следователями устанавливаются обстоятельства ЧП, случившегося 19 сентября во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце.


По предварительной информации, из горловины печи произошел выброс раскаленного металла. В результате двое рабочих (40 и 50 лет) получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц этого металла и возгорания одежды, в которой находились.

В настоящее время пострадавшие находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Фото Следственного комитета
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