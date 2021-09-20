







По версии обвинения, обвиняемый нанес минчанке 37 ударов ножом в голову, шею, грудную клетку и живот в тамбуре ее квартиры «из-за отказа поддерживать с ним близкие отношения». Девушка выжила.





«Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца, поскольку был застигнут на месте преступления свидетелем, а К. оказала активное сопротивление», — пишет прокуратура.





Обвиняемый должен также компенсировать потерпевшей 100 тысяч рублей.