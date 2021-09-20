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15 лет колонии усиленного режима за 37 ножевых ранений минчанке. Девушка выжила

Минский городской суд приговорил 25-летнего иностранного гражданина к 15 годам колонии усиленного режима за покушение на убийство (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 139) 22-летней минчанки К.. Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры.



По версии обвинения, обвиняемый нанес минчанке 37 ударов ножом в голову, шею, грудную клетку и живот в тамбуре ее квартиры «из-за отказа поддерживать с ним близкие отношения». Девушка выжила.

«Свой преступный умысел обвиняемый не довел до конца, поскольку был застигнут на месте преступления свидетелем, а К. оказала активное сопротивление», — пишет прокуратура.

Обвиняемый должен также компенсировать потерпевшей 100 тысяч рублей. 
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